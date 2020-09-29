女學生搭公車竟被亂摸！起身一看「紅紅的」嚇壞：太噁心

公車是不少人每天上班課的通勤工具，而有時候人多時，總盼望車上有一個座位能坐著好好休息，即便是跟陌生人一同乘坐也無所謂。近日，就有網友抱怨，搭公車時被旁邊一位女子亂摸，站起來一看座位「紅紅的」，誇張行徑更讓她嚇壞，貼文也引起網友撻伐。

▲網友在公車上，遇到這位行為誇張的藍衣女子。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）