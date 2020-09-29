女學生搭公車竟被亂摸！起身一看「紅紅的」嚇壞：太噁心

公車是不少人每天上班課的通勤工具，而有時候人多時，總盼望車上有一個座位能坐著好好休息，即便是跟陌生人一同乘坐也無所謂。近日，就有網友抱怨，搭公車時被旁邊一位女子亂摸，站起來一看座位「紅紅的」，誇張行徑更讓她嚇壞，貼文也引起網友撻伐。
原PO在《爆料公社》表示，當時是放學尖峰時段，車上的人很多，因為當時手裡提了很多東西，加上已經在車上站很久了，好不容易等到了一個空的座位，沒想太多就坐下了，這時突然有人在摸她書包，站在旁邊的男同學小聲的說「先起來一下，因為隔壁那名女子會亂摸」。
原PO指出，當下聽完就趕緊起身，但剛起身沒多久，就聽到男同學生氣的說「可不可以注意一下」，於是她一回頭就看到，剛剛坐的座位上，有一灘「紅色的檳榔汁」，整個公車就只有她在吃檳榔，更扯的是還噴到她和男同學身上，而她一點歉意也沒有，就像沒事一樣起身，再把檳榔汁吐在她剛剛坐的位子上，然後準備下車。
原PO提到，打算趁女子下車時拍她，結果被發現還很兇的吼「拍什麼？」那名女子離開公車後也拿起手機反拍，也怒嗆男同學「下車」，並在離開車站前又朝著馬路大吐檳榔汁。面對這種情況，原PO也忍不住直呼「其實我當下真的蠻害怕的，怎麼有這麼沒素質、這麼不要臉，還那麼噁心的人，請各位同學要多注意安全」。
許多網友看完也非常氣憤，「太噁心了，還欺負學生」、「好沒素質的人」、「車上其他人都沒感覺嗎」、「怎麼這麼惡劣」、「公車上吃檳榔，超沒公德心」、「這樣吐檳榔汁，真的很噁心」、「吃檳榔很過分，口罩還不戴好」。
也有不少網友建議原PO，「這種事情直接跟司機說就好，別跟那種人起衝突」、「吐在椅子上要跟司機說，司機應該會爆怒」、「告訴司機，直接載去警察局」、「公車上現在都有錄影，記住時間跟幾號公車，調影片後，再來後續的法律追討」、「車上本來就不能嚼食檳榔、吃東西，當下就要喊司機幫忙處理」。
依廢棄物清理法第27條第1款規定，隨地吐檳榔汁渣者，除依同法第50條第3款處以1,200元罰鍰外，依同法第50條之1規定，應接受4小時之戒檳班講習。（編輯：許智超）