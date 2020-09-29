勞動部「7仙女」打氣歌意外爆紅！陸網：台人幽默好難懂

勞動部勞動力發展署中彰投分署臉書粉專貼出一支「青年就業獎勵」影片，片中中彰投分署公務員自拍、自製影片宣傳鼓勵青年就業，有不少網友看完後紛紛表示影片內容「太尷尬」，也指出英文字幕部分有誤，儘管目前該支影片已下架，不過早就吸引不少網友討論，甚至被轉傳到中國的影音平台，超過50萬人觀看討論。

這支「青年就業獎勵」宣傳影片由數名分署女職員在中彰投分署前，穿著短褲大跳7年前紅翻天的韓團「Crayon Pop」知名歌曲《Bar Bar Bar》，不過因為原本立意為鼓勵青年就業的這支影音，卻意外受到不少網友負評，同時指出在英文字幕上出現錯誤，現已緊急下架。

不過這支影片在下架前也被轉傳到中國影音平台《bilibili》上，有著利用「彈幕」習慣留言表達看法的不少網友，就紛紛回應表示「有尷尬到」、「只要我不尬，尬的就是你們」、「漫長的三分鐘」、「

」。

▲不少中國網友看了也紛紛笑稱「台灣人的幽默好難懂」。（圖／翻攝自中國影音平台《bilibili》）

此外，其實也有不少台灣民眾支持「7仙女」拍出這支影片，「不是專業已經很厲害了吧」、「效果和笑果兼具阿」、「宣傳目的達成了」、「至少蠻有活力的」，而《NOWnews今日新聞》也詢問了負責該影片行銷的科長，對此她表示，其實該部影片預算僅5萬元左右，影片拍攝皆為有意願的女同仁參與練習、排舞，主要的目的仍是歡迎民眾至職訓中心接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，只是沒想到影片曝光後竟然會連中國網友都在討論。

勞動力發展署中彰投分署聲明全文如下：

一、為讓青年多加關注政府提供的各項就業促進措施，特別號召各單位熱情有活力的同仁為青年加油打氣！因此拍攝簡短影音行銷影片，歡迎青年朋友來到分署接受服務。

二、本次拍攝係同仁自發性發想，運用周末時間，由舞蹈老師帶領練習演出，希望可以鼓勵青年朋友們能像自己一樣勇於接受挑戰。

三、影片播出後看到網友對於「素人」表演的指教，分署會虛心接受，未來一定讓專業的來。中彰投分署是東南亞非常具規模的職訓中心，平時也推動非常多協助青年的服務措施，也期許應屆畢業的青年學子能到分署接受職涯諮詢、就業服務及職業訓練，讓自己也成為專業人士。（編輯：楊智傑）