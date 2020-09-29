愛犬總是笑臉迎人　一進寵物旅館卻瞬間變隻狗

每隻毛孩都有自己獨特的個性，而女星夏本あさみ也在自己的推特@natsumotoasami分享了自家狗狗也是如此，喜怒哀樂全都寫在臉上！平時在家中愛犬總是露出大大的笑容飛奔過來，讓人一回家心情整個好上來。不過當她帶愛犬去寵物旅館借宿時，愛犬卻頻頻撇頭，對其他狗狗視而不見，超大的反差讓她忍不住笑出來！

▲狗狗平時總是燦笑迎人。（圖／Twitter@natsumotoasami）

× ▲狗狗平時總是燦笑迎人。（圖／Twitter@natsumotoasami）

愛犬在只有牠一隻狗時，總是會帶著無敵燦笑飛奔過來，在夏本收藏的照片中，滿滿都是牠令人融化的溫暖笑容，是隻喜歡人類的狗狗，對旅館的人員也同樣非常友善。

不過在寵物旅館見到其他狗狗，牠就會瞬間變臉！不只對其他狗狗都視而不見，還頻頻撇頭，當有狗狗靠近就會立刻掉頭或背對著對方，整張臉也變得奧嘟嘟的，似乎對其他狗狗的熱情非常不領情呢！



▲鼻要過來唷！休想偶跟你打招呼！（圖／Twitter@natsumotoasami）

× ▲鼻要過來唷！休想偶跟你打招呼！（圖／Twitter@natsumotoasami）

▲人類！還不快來救我！（圖／Twitter@natsumotoasami）

× ▲人類！還不快來救我！（圖／Twitter@natsumotoasami）

網友一看紛紛留言：「很像在說為什麼我一定要跟這些狗在一起的表情」、「第一張：這傢伙是怎樣！第二張：這傢伙是怎樣！！第一張：這傢伙是怎樣！！！」、「人類也是有『討厭人類但喜歡狗狗』的類型，就跟那一樣」。





有些毛孩因為較少和其他同類接觸，或是自己個性使然，的確會有這樣的情形，不過夏本家的狗狗反應也太明顯了吧！她表示每次寵物旅館傳這樣的照片過來，愛犬都是這樣一臉超鬱卒的表情，每看到都要笑一次，非常喜歡這樣的照片。

她也強調2年來都是和同一家旅館、同一位美容師配合，人員也會因應不同狗狗的個性管理玩樂時間，以及監督狗狗的安全。說是這樣說，其實有時愛犬也會意外遇到第一次見面就一拍即合的狗朋友，或許就像是人一樣，毛孩也會憑著自己的感覺和直覺，和其他同伴交朋友吧！（編輯：李家慧）



