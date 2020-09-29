影／三隻黑貓「夭巴岔」默契三重奏　網笑：請組團出道！

「我們一起學貓叫，一起喵～喵～喵～」網友杜酸養了三隻黑貓「大吉」、「大利」與「妹妹」，這天三貓因為肚子餓喵喵叫討飯，沒想到竟默契十足地唱出「音階」，三重奏的萌樣讓許多網友敲碗：「請讓牠們組團出道！」。
杜酸表示這三隻黑到發亮的黑貓都是從愛媽那裡領養的，大吉與大利是同胎兄弟個性卻很不一樣，大吉愛放空又有菸酒嗓，大利雖然比較粗魯但卻是公關貓，而唯一不同胎的妹妹臉最小也最害羞，三隻貓咪因為都是3歲同齡，感情超好會窩在一起，也「胖」在一起因此通通都是7公斤的好身材！牠們的好交情不只展現在睡覺，做什麼事也很有默契，尤其對吃飯這件事，平常很「搞威」的牠們只要肚子餓就會「夭巴岔」，輪流唉唉叫催促奴才放飯，這天三隻貓排排坐在等飯時，大吉等不及先叫了一聲，一旁的大利與妹妹也跟著喵叫，剛好唱出三音階，由於畫面太可愛讓杜酸忍不住分享在貓咪社團上！
三貓的影片很快就吸引許多網友噴笑留言，表示：「有音階欸」、「三重奏啦」、「三大喵高音」、「宅急便改去唱歌了？」、「這個夭巴岔也太萌了，讓人忍不住一直播放」、「我們一起學貓叫，一起把阿嬤賣掉」、「拜託請讓牠們組團出到」、「太可愛了好療癒喔」現在快來一起聽三喵唱歌吧！（編輯：陳珮瑜）