閨蜜爽嫁豪門！她分享「3大秘訣」穩成功　眾人一看戰翻

有位女網友在社群平台《Dcard》公開國中閨蜜「嫁入豪門」的秘訣，從認識對方的第一天，就整天聽著對方嚷嚷著要嫁入豪門，當時只覺得她很逗趣，沒想到如今已經是兩個孩子的媽。
原PO閨蜜的先生自己開公司，很有投資眼光，台灣家有一個保姆、兩台跑車和三台轎車，至於有幾棟房就不清楚了，就連加拿大、法國和日本都有房，而她也不藏私的分享三個「嫁入豪門很重要的事」。
第一「要好看」，但並不是濃妝豔抹的好看，而是本身底子好看，畢竟外觀只是入門，這也是吸引男生很重要的一點，她以前也努力瘦身、打工賺錢，下血本買很多保養品，她說「有錢的男生找很豔的女生，只會當玩物，並不會想走入婚姻」，因為太豔，男生們也會有不太安全的感覺，「好看就好，有親切感就好」。
第二「氣質」，好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。她認為相處才是真正重要的，努力學習鋼琴、看畫展，把自己的氣質變好，從不說髒話，甚至還去上西餐禮儀課，穿著不暴露卻總是有些性感，像是較為貼身的衣服，偶爾露出鎖骨；第三「獨立」，但不是完全的女強人，也不是菟絲子，意思是攀附男人而活。
她認為，女孩要有獨立生活的能力，要讓男生知道「就算沒有你，我依然活的很精彩，但有你的話，會更好，因為愛你」，她從以前就很認真唸書，大學雙主修，媒體和西班牙語，至於日語、英文，早在上大學以前就已自學考試了。她也說了一句「當你能力好一點，自身發光，就更容易被注意」。
貼文一出，網友們全吵翻，有些網友認為「我該說他為了能嫁入豪門做了很多嗎..」、「可憐哪 ，生活建立在別人的成功上」、「我覺得如果可以自成豪門更厲害？」、「可憐，性別對調絕對被看不起」。
也有人認為「可是我覺得，至少他也為了嫁入豪門做了很多準備，也算努力的一種吧」、「活的快樂就好哈哈哈，喜歡真的沒什麼不可以，但也要看有沒有那個命啦」、「至少不是以為靠整形，不用提升智力，就可以釣到小開的人，豪門入場券沒那麼好拿，你朋友，還懂得提升內在，鼓掌」、「這也算另類的提升自己價值吧，好過於那些成天嚷嚷環境差，月領基本工資不上進，也不會想讓自己進步的人」。（編輯：郭佩蓉）