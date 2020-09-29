閨蜜爽嫁豪門！她分享「3大秘訣」穩成功　眾人一看戰翻

有位女網友在社群平台《Dcard》公開國中閨蜜「嫁入豪門」的秘訣，從認識對方的第一天，就整天聽著對方嚷嚷著要嫁入豪門，當時只覺得她很逗趣，沒想到如今已經是兩個孩子的媽。

原PO閨蜜的先生自己開公司，很有投資眼光，台灣家有一個保姆、兩台跑車和三台轎車，至於有幾棟房就不清楚了，就連加拿大、法國和日本都有房，而她也不藏私的分享三個「嫁入豪門很重要的事」。

▲原PO朋友嫁入豪門，對方家中有好幾棟房。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）

▲原PO朋友認為保養也很重要。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

▲原PO朋友自己也做了很多努力，努力學習鋼琴，提升自身氣質。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

貼文一出，網友們全吵翻，有些網友認為「我該說他為了能嫁入豪門做了很多嗎..」、「可憐哪 ，生活建立在別人的成功上」、「我覺得如果可以自成豪門更厲害？」、「可憐，性別對調絕對被看不起」。

也有人認為「可是我覺得，至少他也為了嫁入豪門做了很多準備，也算努力的一種吧」、「活的快樂就好哈哈哈，喜歡真的沒什麼不可以，但也要看有沒有那個命啦」、「至少不是以為靠整形，不用提升智力，就可以釣到小開的人，豪門入場券沒那麼好拿，你朋友，還懂得提升內在，鼓掌」、「這也算另類的提升自己價值吧，好過於那些成天嚷嚷環境差，月領基本工資不上進，也不會想讓自己進步的人」。（編輯：郭佩蓉）



