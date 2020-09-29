「蔡依林vs田馥甄」演唱會誰強？粉絲答案出爐：無庸置疑

台灣女星雲集，其中不少女歌手靠著多年來的努力不懈，才能得到歌后的美名。不過，就有網友好奇，蔡依林和田馥甄同樣都是台灣歌壇中的天后，兩位女星哪一位比較厲害呢？對此，也引來許多粉絲曝光答案。

▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）