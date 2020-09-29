「蔡依林vs田馥甄」演唱會誰強？粉絲答案出爐：無庸置疑

台灣女星雲集，其中不少女歌手靠著多年來的努力不懈，才能得到歌后的美名。不過，就有網友好奇，蔡依林和田馥甄同樣都是台灣歌壇中的天后，兩位女星哪一位比較厲害呢？對此，也引來許多粉絲曝光答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示蔡依林和田馥甄兩人都出道許多年，且都是台灣歌壇中的天后。這樣的狀況，就讓原PO好奇發問，「蔡依林算是倒吃甘蔗，HEBE算是一路都順，二位如果開演唱會，大家會想看哪個？」他也分享自己會選擇蔡依林，更解釋原因「因為會跳舞，歌都不錯」。
問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人都秒選「蔡依林」，直言「兩個的演唱會都去過，風格差很多欸，但再看的話會選jolin，演唱會規格很強」、「jolin，華語唱跳的巔峰了，後繼無人，華語慢歌歌手很多，但是唱跳歌手少」、「只能選一個的話當然是Jolin，會有各種表演多重享受，cp值比較高XDD」、「jolin啊！氣場強大無疑」。
但也有粉絲選擇「田馥甄」，「喜歡hebe，昨天才看完演唱會」、「我比較喜歡hebe，蔡的歌不是我喜歡的風格」、「Hebe這次的巡演，令人震驚，文青無法超越」、「Hebe這個巡演，感覺有融入雲門舞集的舞台，跟她很搭，本以為Hebe這場會悶，但是我這幾年女歌手讓我驚豔到的」。
不過，也有網友解釋兩人歌路大不相同，直言「完全不同風格欸」、「演唱會想看J，但都是很棒的歌手，路線不同沒辦法比較」、「有各自的市場吧」、「兩個都看過，兩個都喜歡啦」。（編輯：陳雅雲）