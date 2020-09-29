男捷運上遇女「摸胸摸下體」！再揭誇張行為　眾人全看傻

許多通勤族都會選擇搭乘「捷運」來上班、上課，不過也因為人潮多，總會遇到某些人的誇張行為，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己近日在捷運上遇見的「誇張景象」，貼文一出，不少網友直呼「太無言」。

該名男網友在《Dcard》上發文，表示自己今天在捷運上看到大概五、六個人，有一位黑衣女子先是整個人黏在柱子上，還要求旁邊一位男生抱另一位金髮女生，那位男生不肯，黑衣女就直接拉自己男友示範，「聽起來還好，但真的超誇張，高頻嬉鬧不顧別人感受」。

▲男網友在《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲捷運。（圖／取自台北捷運臉書）

貼文一出，引起網友熱議，「他們還年輕，不太在意別人的目光，可能社會的目光鞭撻的不夠吧。公共場合還是要收斂一點啦」、「無言，當自己家是不」、「摸來摸去有點超過了」、「這個很扯」；也有人認為「摸來摸去可能不太恰當，但疊著坐我覺得沒問題啊，有時候很累又沒位置，就會這樣跟朋友一起坐」、「我是覺得公眾場合人家又沒犯法，也沒有影響到你（如果大聲喧嘩就針對大聲喧嘩、碰撞針對碰撞），即使你的價值觀覺得疊疊樂這種行為不好，也沒有必要偷拍人家發文取暖吧，偷拍倒是更惡劣了一點」。（編輯：郭佩蓉）



