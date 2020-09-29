男捷運上遇女「摸胸摸下體」！再揭誇張行為　眾人全看傻

許多通勤族都會選擇搭乘「捷運」來上班、上課，不過也因為人潮多，總會遇到某些人的誇張行為，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己近日在捷運上遇見的「誇張景象」，貼文一出，不少網友直呼「太無言」。
該名男網友在《Dcard》上發文，表示自己今天在捷運上看到大概五、六個人，有一位黑衣女子先是整個人黏在柱子上，還要求旁邊一位男生抱另一位金髮女生，那位男生不肯，黑衣女就直接拉自己男友示範，「聽起來還好，但真的超誇張，高頻嬉鬧不顧別人感受」。
黑衣女後來直接拉那位男生抱著金髮女，好不容易那位無辜男生下車了，這位黑衣女又開始嗨，「先是伸手摸胸，後來被反擊又往下體摸，而且被抓的是金髮女」，讓原PO超級不解「到底為什麼要抓」，而黑衣女的男友也抓著她的手去揮金髮女，「到底是什麼神奇的關係啊」？
這些原PO認為也就算了，可能就是年輕人之間的情趣，後來他們有位置了，黑衣女要男友過去一起坐著，但旁邊有個4、50歲的阿姨，他們倆就直接不管他人眼光，「直接疊在一起，瞬間變成四腳獸，真的有夠誇張」，後來阿姨受不了就走了，黑衣女還嚷嚷著叫其他朋友一起過來「疊疊樂」，順便自拍，「後來他們四人又跟坐在對面的人大聲聊天，真的很做自己欸，我問號」。
原PO也表示，這群人的行徑根本沒在尊重其他乘客，「互相尊重是人與人之間，基本的禮貌吧」，他也知道會有人疑惑為何不當下和對方說，他承認自己孬，不敢說，其他乘客也都是露出疑惑的表情，但也都不敢制止，他也只是單純覺得這事太瞎，很不尊重旁人，沒有要針對誰的意思，「希望大家搭捷運不要太活在自己的世界裡，互相尊重」。
貼文一出，引起網友熱議，「他們還年輕，不太在意別人的目光，可能社會的目光鞭撻的不夠吧。公共場合還是要收斂一點啦」、「無言，當自己家是不」、「摸來摸去有點超過了」、「這個很扯」；也有人認為「摸來摸去可能不太恰當，但疊著坐我覺得沒問題啊，有時候很累又沒位置，就會這樣跟朋友一起坐」、「我是覺得公眾場合人家又沒犯法，也沒有影響到你（如果大聲喧嘩就針對大聲喧嘩、碰撞針對碰撞），即使你的價值觀覺得疊疊樂這種行為不好，也沒有必要偷拍人家發文取暖吧，偷拍倒是更惡劣了一點」。（編輯：郭佩蓉）