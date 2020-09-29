女愛吃肉乾！到院檢驗後「慘罹癌」　醫曝研究：不敢再吃

市面上的零食種類有非常多種，但是若不忌口，恐怕會引起肥胖、疾病找上門來！對此，也有位28歲女子，因小便有泡泡，加上近期體重暴增、總感到疲累，經醫師飲食衛教後叮嚀3個月後回診，但某天卻因為頭暈、狂冒冷汗掛了急診，抽血一測發現貧血嚴重，最後確診罹患「大腸癌」，而原因竟然是和她長期愛吃「肉乾」有關係。
腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享臨床案例，曾遇過一名28歲女子，體重高達90公斤，因突然發現小便時會有泡泡，總感到很累、很疲倦，體重也開始暴增，高達90公斤而趕緊就醫，「大概就是代謝症候群」，而這也叫糖尿病前期，當血糖值已經高過100mg/dL，但還沒到糖尿病，這段期間要很努力，因為一不小心就走上「糖尿病」這條路。
洪永祥也提及這位女子會有泡泡尿、腳水腫的原因，是因為體重過重、代謝慢，所以尿液裡的尿素增加，即會出現像是蛋白尿的現象，這也是一個警訊，他也透過「飲食衛教」請對方3個月後再回診。豈料過沒幾天，這名女子在吃飯時，突然頭暈、狂冒冷汗，去掛了急診後，報告顯示她的血色素很低，只有6點多，貧血相當嚴重。
洪永祥也表示對方飲食習慣就是屬於「很愛吃豬肉乾、牛肉乾」的族群，而台灣女生會貧血的原因不外乎這2種，「月經量多」和「不愛吃肉」，結果對方兩者都沒有，也因愛吃肉乾類，醫師一聽覺得不對勁，立即替她檢驗「糞便潛血」，檢測出來有三價，轉到大腸直腸外科，結果竟是「大腸癌」。
他最後也提到，法國曾做過一項研究，「紅肉本身其實就是大腸癌的一個致癌風險」，而加工類的紅肉，營養素全都不見，像是胺基酸、礦物質和維生素，加工過程中還有經過一些燒烤、油和糖，很多都是致癌的風險，只要吃加工類紅肉，「每多10%，就多12%致癌風險」，他也表示自己往後也都被嚇到不敢再吃。（編輯：郭佩蓉）