女愛吃肉乾！到院檢驗後「慘罹癌」　醫曝研究：不敢再吃

市面上的零食種類有非常多種，但是若不忌口，恐怕會引起肥胖、疾病找上門來！對此，也有位28歲女子，因小便有泡泡，加上近期體重暴增、總感到疲累，經醫師飲食衛教後叮嚀3個月後回診，但某天卻因為頭暈、狂冒冷汗掛了急診，抽血一測發現貧血嚴重，最後確診罹患「大腸癌」，而原因竟然是和她長期愛吃「肉乾」有關係。

▲腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享臨床案例。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

× ▲腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享臨床案例。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

洪永祥也提及這位女子會有泡泡尿、腳水腫的原因，是因為體重過重、代謝慢，所以尿液裡的尿素增加，即會出現像是蛋白尿的現象，這也是一個警訊，他也透過「飲食衛教」請對方3個月後再回診。豈料過沒幾天，這名女子在吃飯時，突然頭暈、狂冒冷汗，去掛了急診後，報告顯示她的血色素很低，只有6點多，貧血相當嚴重。



▲腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享臨床案例。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

× ▲腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享臨床案例。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

他最後也提到，法國曾做過一項研究，「紅肉本身其實就是大腸癌的一個致癌風險」，而加工類的紅肉，營養素全都不見，像是胺基酸、礦物質和維生素，加工過程中還有經過一些燒烤、油和糖，很多都是致癌的風險，只要吃加工類紅肉，「每多10%，就多12%致癌風險」，他也表示自己往後也都被嚇到不敢再吃。（編輯：郭佩蓉）



