男狂咳！家人聽信偏方「燉這1碗」 　眾嚇壞：根本排泄物

多數民眾最近都能明顯感覺到季節交替，早晚氣溫變化大，也有不少人出現感冒、咳嗽等症狀，對此，也有一名男網友分享因為近日咳嗽嚴重，於是家人聽信了偏方，燉了這一碗湯，但貼文一出，讓網友們紛紛嚇傻。

▲男網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

× ▲男網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

▲男網友PO出家人所燉的「冰糖燉香蕉」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

× ▲男網友PO出家人所燉的「冰糖燉香蕉」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

也有內行網友解答，表示這碗其實是「冰糖燉香蕉」，「這是香蕉，你們這些人肯定沒喝過，這個很養生」、「這是香蕉啊，我有熬過了」；但也有網友提醒，「如果真的咳很嚴重，要先檢查是否有支氣管炎，不然光吃這些偏方不一定會好」、「冬天很容易感冒咳嗽的人，建議夏天千萬別吃太多冰品」、「還是看個醫生比較保險」。（編輯：郭佩蓉）