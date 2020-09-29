男狂咳！家人聽信偏方「燉這1碗」 眾嚇壞：根本排泄物
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-29 22:40:13
多數民眾最近都能明顯感覺到季節交替，早晚氣溫變化大，也有不少人出現感冒、咳嗽等症狀，對此，也有一名男網友分享因為近日咳嗽嚴重，於是家人聽信了偏方，燉了這一碗湯，但貼文一出，讓網友們紛紛嚇傻。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示因為自己最近咳嗽嚴重，家人就聽信了偏方，熬了一碗湯，「但觀感實在是難以下嚥啊！有人知道這是什麼嗎？」，而從圖片上可以看到，一條條褐土色的軟爛條狀物，有些像是被刀切過一樣，裂痕相當明顯，就這樣浸泡在污濁的水中，讓人看了食慾大減。 網友們看到照片後，紛紛回應「這碗感覺有金針菇」、「比旁邊的抹布還髒的感覺，不知道是什麼湯」、「不過是蠻像米田.......共」、「你先吃了，再跟大家報告，很多人在等答案，好奇心害死貓」、「煙別抽，直接去掛胸腔內科檢查」、「根本排泄物吧...」、「真的有點像...米田共」。
也有內行網友解答，表示這碗其實是「冰糖燉香蕉」，「這是香蕉，你們這些人肯定沒喝過，這個很養生」、「這是香蕉啊，我有熬過了」；但也有網友提醒，「如果真的咳很嚴重，要先檢查是否有支氣管炎，不然光吃這些偏方不一定會好」、「冬天很容易感冒咳嗽的人，建議夏天千萬別吃太多冰品」、「還是看個醫生比較保險」。（編輯：郭佩蓉）
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