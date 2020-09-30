台灣夜市美食被譏「窮人食物」　網怒：有錢不一定買得到

夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，不僅台人愛逛，許多外國觀光客來台旅遊也務必納入行程之中。不過，近日卻有女網友透露，她日前表示想吃「水煎包」，但老闆卻說那是「窮人才會吃的食物」，讓她聽後相當難過，便發文詢問大家「真是如此嗎？」結果許多網友看後都氣炸了，紛紛直呼「水煎包超好吃的好嗎！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她公司老闆日前問她「想吃什麼？」她回答「想吃水煎包」，結果老闆不但沒幫她買，還說水煎包是「窮人才會吃的食物」，讓她聽後心裡非常受傷，當下氣到說不出話，不禁直問「這個什麼道理？台灣人有分等級有錢跟沒錢吃什麼這樣？沒吃到還感覺好像被看不起...請問大家水煎包是規定給窮人吃的嗎？」

▲有網友透露，自己日前跟老闆說想吃「水煎包」，不料老闆卻說那是「窮人才會吃的食物」，讓她聽後很傷心。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

此文曝光後，立刻引起公憤，許多網友都怒言「水煎包超好吃的好嗎！」「國民美食欸！懂個屁」、「美食不分貴賤」、「第一次聽到這種說法...」「好吃欸！老闆不識貨」、「他才窮，窮到沒錢把自己的嘴巴弄乾淨，水煎包可好吃了」、「愛吃什麼是個人自由，跟有錢沒錢什麼關係？」

甚至還有人回嗆「有些水煎包店家超熱門，有錢還不一定買的到呢！」、「你跟老闆說，我吃什麼在於你給的薪水」、「回你老闆，那個賣水煎包的比他還有錢好嗎」、「水煎包是給窮人吃的？那智慧也不是會賺錢的就有。」（編輯：許苡晴）