機智女聊LINE攻破心房！對話過程曝光　4步驟擄獲美男心

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。近日就有一名女網友在網路上分享「用聊LINE攻破男生心防」，4步驟曝光後，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「如何用line聊天敲破木頭男心房」的文章表示，「經歷三個多月終於成功把木頭男從高塔裡面帶出來了，發現要攻破木頭的心房真的很難啊，太主動會嚇跑、不主動又沒辦法有下一步怎麼那麼麻煩啦」，原PO甚至更接著分享了「如何用line聊天成功捕獲木頭男」的4步驟，首先要「假藉合理又單純的理由打招呼」，原PO解釋「木頭男大多怕侵略性強、太主動的女生，就像兔子看到獅子會跑一樣，所以要想個合理又自然的理由讓他不會覺得自己是故意找他尬聊」，再來「在重點時間出現閒聊」，原PO再解釋「找到一個切入點後，沈著性子，在中午吃完飯、睡前這段大部分人腦最放鬆的時候用line一下聊個幾句，真的幾句就好，對方腦容易被入侵又不會反感，也可以用要上課了、要睡了自然結束話題」。
而第三步則是「固定使用某個角色讓對方看到貼圖想到自己」，原PO說道「對對方都用某個角色的貼圖，在無形中讓對方建立起『這個角色=你』，這樣不管在哪只要看到那個角色就會想到自己，木頭久了漸漸日久生情」，最後一步為「設定一個對方專用的貼圖」，原PO指出「已經讓木頭固定跟自己聊天後，找個時機用一個平常沒用過的貼圖，通常對方會發現，這時候就可以趁機表示這是他專屬的，看對方反應來決定是否可以上壘」，同時原PO更附上這4步驟的對話，成功的例子立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「原PO好會」、「好可愛的分享，邊看邊姨母笑，那個鴨貼圖我好喜歡」、「專用貼圖這招好像還不錯」、「要遇到會主動密人聊天的女生感覺很稀有耶」、「其實就是雙方都有努力，郎有情妾有意，拋接球就會很順，如果是沒好感的人，用什麼招數都沒用的」、「感覺男生會秒回還記得貼圖什麼的就是已經對你有好感了」、「穩定交往中表示看到這種還是想起甜甜的回憶」。（編輯：王柏文）