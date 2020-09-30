機智女聊LINE攻破心房！對話過程曝光　4步驟擄獲美男心

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。近日就有一名女網友在網路上分享「用聊LINE攻破男生心防」，4步驟曝光後，引起熱議。

▲步驟ㄧ「假藉合理又單純的理由打招呼」。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲步驟ㄧ「假藉合理又單純的理由打招呼」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲步驟二「在重點時間出現閒聊」。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲步驟二「在重點時間出現閒聊」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲步驟三「固定使用某個角色讓對方看到貼圖想到自己」。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲步驟三「固定使用某個角色讓對方看到貼圖想到自己」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲步驟四「設定一個對方專用的貼圖」。（圖／翻攝自《Dcard》）