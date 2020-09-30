美國大選辯論風格優於台灣？觀眾揭1差異：看了超級崩潰

2020 美國總統大選首場辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 時登場，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舌戰 90 分鐘。辯論會於俄亥俄州克里夫蘭市的凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University ）舉行，辯論每段時間 15 分鐘，主持人先提問，緊接著川普與拜登各有 2 分鐘回答，之後再由主持人追問，因此就有網友在網路上表示疑惑，「美國大選辯論風格是不是優於台灣？」沒想到看過辯論會的網友們紛紛揭露了1差異，直言「看了會覺得超級崩潰啊」，引起熱議。
網友們紛紛認為「台灣辯論大概就是互潑髒水，但不會一直插嘴，要是台灣，應該會把川普的mic消音」，「川普會不鳥主持人狂插話...」、「川普真的只是來吵架的完全沒在管規則的」、「一直插嘴，美國人很兇」、「川普無視規則的，不爽就開嘴，連主持人也無法阻擋川普」、「川普完全沒在care規則的」、「美國這個是吵架，不是辯論。然後這場是主持人+拜登vs川普」、「川普發言時間真長，拜登講話，川普也可以講」、「美國的辯論超像台灣名嘴節目，根本變成川普政見發表會了，都他在講」。（編輯：王柏文）