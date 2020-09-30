美國大選辯論風格優於台灣？觀眾揭1差異：看了超級崩潰

2020 美國總統大選首場辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 時登場，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舌戰 90 分鐘。辯論會於俄亥俄州克里夫蘭市的凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University ）舉行，辯論每段時間 15 分鐘，主持人先提問，緊接著川普與拜登各有 2 分鐘回答，之後再由主持人追問，因此就有網友在網路上表示疑惑，「美國大選辯論風格是不是優於台灣？」沒想到看過辯論會的網友們紛紛揭露了1差異，直言「看了會覺得超級崩潰啊」，引起熱議。

▲2020 美國總統大選首場辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 時登場，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）舌戰 90 分鐘。（圖／美聯社／達志影像）