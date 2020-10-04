老外瘋傳台北街景插圖　網友大讚：抓到台灣文化精隨

The China Post報導，近日，一張黑白插畫描繪出台北日常街角景象在美國論壇Reddit上引起熱議。插圖上不僅有著台灣騎樓建築、熟悉的鐵皮屋、掛設在外牆的冷氣機，還有醒目的7-11招牌高掛，完美刻畫出最日常的台北街景。

▲菲律賓藝術家名叫Elijah Toledo，去年10月，他與家人來到台灣旅行 (圖|Elijah Toledo提供)

「對我來說，台灣融合了日本以及中國文化，我已經迫不及待等著再去一次台灣!」