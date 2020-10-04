老外瘋傳台北街景插圖　網友大讚：抓到台灣文化精隨

The China Post報導，近日，一張黑白插畫描繪出台北日常街角景象在美國論壇Reddit上引起熱議。插圖上不僅有著台灣騎樓建築、熟悉的鐵皮屋、掛設在外牆的冷氣機，還有醒目的7-11招牌高掛，完美刻畫出最日常的台北街景。
從這些小細節中，許多人猜測作者肯定待在台灣有一段時間，其實不然。The China Post特別訪問到這位來自菲律賓的藝術家分享他的創作理念。僅拜訪過台灣一次的他，憑藉著細微觀察力，創作出令台灣人都能感同身受的日常。
這位菲律賓藝術家名叫Elijah Toledo，去年10月，他與家人來到台灣旅行，走在十分、九份蜿蜒小道上，他對於台灣的建築以及文化深深著迷。
除此之外，「台灣有美味的食物而且台灣人都非常友善、熱心助人，」 Toledo表示，他曾去過香港、馬來西亞，但覺得台灣是目前去過最棒的地方。
問及他的創作靈感時， Toledo分享道，當時來到台北，發現到處都有7-11非常方便，且7-11販賣的零食甜點都非常美味。
「對我來說，台灣融合了日本以及中國文化，我已經迫不及待等著再去一次台灣!」
Toledo的插圖引起熱烈迴響，外國網友紛紛留言分享對台灣的印象：「身為在台老外，我都會把7-11當作找路地標」、「很喜歡你的插圖，讓我想起之前住在台北的男友」、「去年在台中也有看到類似的景象，但總是會被前面一大堆摩托車擋住哈哈。」
有網友讚賞這張插圖如實呈現台北意象，像是Always open的7-11、外牆掛滿冷氣空調、非法加蓋的4樓鐵皮屋，可能還會滴水滴到3樓。
另外，也有網友建議若是加上摩托車就更完美了。