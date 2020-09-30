臉書爆紅瘦腿襪！網一看秒揪「亮點」：連膝蓋都縮小超扯

社群軟體已經成為現代生活的一部分，而在滑臉書時常常會出現令人心動的廣告，但一定要注意廣告的真實性。近日，就有網友分享，看到一則「瘦腿襪」的廣告，可以讓密大腿瞬間變成鉛筆腿，但眼尖的他卻發現有破綻，貼文一出也引起網友熱烈的討論。
原PO在《爆廢公社二館》貼出照片，可以看到是一則關於「瘦腿襪」的廣告，只見廣告中的模特原本大腿粗壯，小腿也有頑固的蘿蔔，但右腳穿上瘦腿襪立馬變成鉛筆腿，簡直是整形神襪，廣告詞還寫著「穿上後，我的肌肉大腿有救了」。
原PO指出，他仔細一看卻發現不對勁，從後方白色牆壁映照著腿部影子，穿上瘦腿襪的那支腳影子仍舊很粗壯，並沒有真的變成鉛筆腿，疑似是賣家利用修圖軟體，將腿拉長拉細，於是原PO也在底下留言「他忘記幫影子穿上這雙襪子了」，結果竟被賣家封鎖，只能看著其他不知情的人上當。
網友們看完紛紛回應，「批評都會被封鎖，果然是非常有問題的商品」、「修圖修得太誇張」、「這種緊度，我看沒多久就要截肢了」、「如果襪子效果真的像照片一樣誇張，那可能會血液循環不良，導致整條腿壞死了」、「修太大了，襪子還能整骨」、「膝蓋都縮小了，超扯」、「最好這樣穿連骨頭都可以變小」。（編輯：許智超）
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