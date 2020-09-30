臉書爆紅瘦腿襪！網一看秒揪「亮點」：連膝蓋都縮小超扯

社群軟體已經成為現代生活的一部分，而在滑臉書時常常會出現令人心動的廣告，但一定要注意廣告的真實性。近日，就有網友分享，看到一則「瘦腿襪」的廣告，可以讓密大腿瞬間變成鉛筆腿，但眼尖的他卻發現有破綻，貼文一出也引起網友熱烈的討論。

▲網友識破賣家利用修圖軟體，製造商品有很強的功用。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）