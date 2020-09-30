前女友邀約中秋烤肉！男揭尷尬真相　眾一面倒：真的完了

一年一度的中秋佳節又要到了，除了與家人朋友相聚，情侶們更是會藉此機會好好的培養感情，但近日卻有一名男網友在網路上訴說自己的遭遇，自己的前女友邀請他去參加中秋的家族烤肉，這讓他尷尬不已，更揭露了誇張的真相，這讓大量網友紛紛一面倒留言「真的完了」，引起熱議。

▲烤肉。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

× ▲烤肉。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）