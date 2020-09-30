前女友邀約中秋烤肉！男揭尷尬真相　眾一面倒：真的完了

一年一度的中秋佳節又要到了，除了與家人朋友相聚，情侶們更是會藉此機會好好的培養感情，但近日卻有一名男網友在網路上訴說自己的遭遇，自己的前女友邀請他去參加中秋的家族烤肉，這讓他尷尬不已，更揭露了誇張的真相，這讓大量網友紛紛一面倒留言「真的完了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上PO出一篇「前女友邀請我去她家烤肉」的文章表示，「昨天前女友邀請我中秋節去她家烤肉，還有邀我們的共同朋友，跟她的親戚，她現任因為有事所以沒要去，前年有參加過一次，所以她親戚都認識我，我們是和平分手」，原PO更接著說說超尷尬的真相，「但還是覺得這樣好尷尬，而且有點不尊重她現任」，這也讓原PO更接著疑惑，「該參加嗎？還是找事推辭不去呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「幫現任QQ，這樣他真的完了」、「大概他們目前雙方感情不睦，準備換男朋友了」、「這種前女友最白目」、「去了說不定現任變前任，你變現任」、「保證隔天跟現任吵翻天，這樣你就又有機會了」、「看女方有沒有跟現任報備過吧，這個蠻重要的」、「這種場合真的很尷尬」、「你前任不避嫌就去，擺明想發生什麼」、「有種想復合的概念，覺得奇怪就不要去了，他而且她親戚在更怪」。（編輯：王柏文）