她「婚前買房」全自付！男友卻爆氣不接受　網嗆：有事嗎

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，她的月薪58k，經過深思熟慮後，買了自己的房子，沒想到男友卻因此大發雷霆，貼文一出也引起網友撻伐。

▲女網友無奈提問，到底是誰價值觀有問題？（圖／翻攝自《靠北男友2.0 臉書》 ）