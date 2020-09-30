她「婚前買房」全自付！男友卻爆氣不接受　網嗆：有事嗎

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，她的月薪58k，經過深思熟慮後，買了自己的房子，沒想到男友卻因此大發雷霆，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在臉書《靠北男友2.0》表示，今年28歲，月薪差不多是58k，經過深思熟慮後，買了自己的一間房子，扣掉頭期款，每個月的房貸大約是26k，並不會影響生活，但前陣子男友知道自己買了房，卻很不能夠接受這件事，包含他的家人都認為「為什麼要婚前買房？」
原PO接著指出，雖然男方家已經有房子了，但自己心裡是覺得自己可以負擔的起，想要為自己打算，而且也沒有拿男方家任何一毛錢，這也讓原PO無奈的說，「不懂這樣有什麼好不能接受的，到底自己價值觀有問題，還是男生價值觀有問題？」
許多網友看完也紛紛回應，「說實話，不干他的事」、「因為你不能幫他付房貸了」、「買房是個人的權利，干男朋友什麼事」、「房子是你的資產，根本不用向他或他家人交代什麼」、「因為婚後買的話，將來離婚男生可以分一半」、「講白一點，婚前置產，婚後不會共同擁有」、「真的要考慮結婚財產要分割好」、「男生的價值觀不夠進步」。
不過也有網友覺得，「男方是否想著，女方收入未來要一起分攤家庭生活呢」、「正常，以男方家角度來說妳是不是打算不跟他長久，妳在為將來有可能離婚做打算」、「可能是因為，能為這個家庭付出的變少了」、「可能是因為可以幫忙分擔家計養爸媽，你的薪水高，當然不能放過你的收入，往後一起分擔，他兒子不用這麼辛苦」。（編輯：許智超）