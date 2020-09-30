愛妻便當越吃越怪！人夫裝針孔拍到「真相」心碎：報警了

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過就有一名住在日本神奈川的人夫指出，自己開始覺得妻子做的飯菜好像有點不對勁，甚至讓她出現身體不適的狀況，也因此他決定架設針孔攝影機在廚房一探究竟，然而真相卻讓他當場心碎了。

▲人夫發現真相後，感到十分心碎。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）