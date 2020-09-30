愛妻便當越吃越怪！人夫裝針孔拍到「真相」心碎：報警了

情侶進展到婚姻關係後，往往都必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。不過就有一名住在日本神奈川的人夫指出，自己開始覺得妻子做的飯菜好像有點不對勁，甚至讓她出現身體不適的狀況，也因此他決定架設針孔攝影機在廚房一探究竟，然而真相卻讓他當場心碎了。
根據日媒《每日新聞》報導，一名50歲的人夫，從今年的2月開始，就發現妻子幫他做的餐點出現變化，味道與以往的不太相似，甚至吃下肚後，身體還會出現不適的反應。
由於情況過久，他為了找出真相，就上網添購了針孔攝影機，將其架設在廚房內。等到了3月12日時，他透過針孔攝影機拍攝到了妻子在他的餐點中，加入洗碗精的畫面。當下他看到後雖然十分難過，但他馬上保持冷靜，將愛妻便當和錄影畫面一同交給警方處理。
人夫透露，其實2人的感情早就出現問題，甚至指出今年1月時妻子曾要求離婚，還請他搬出去，這讓他懷疑是因他不同意，妻子才會以此報復。但這樣的做法讓他十分難過，因此堅決怒告49歲的妻子。
本案件當地法院也於今年8月開庭審理，根據判決表示，妻子所添加的洗碗精雖然用量不高，不足以致死，但弱鹼性的洗碗精長期若吃下肚，還是有可能對身體造成危害，故將她依故意傷害罪起訴，最高恐處15年以下有期徒刑，或易科罰金50萬日圓（約新台幣13萬元）。（編輯：陳雅雲）