5歲萌妹幫顧店！對客人甜喊「1句話」　老媽臉綠：矜持呢

台灣一般家裡如果有經營商店、餐廳，難免會出現讓家中小孩來充當「小幫手」的機會，不過孩子們的童言童語除了讓顧客們覺得可愛之外，有時也會嚇得父母冒出一身冷汗！有位媽咪就在臉書分享自己5歲女兒幫忙顧店的情況，她就提到每次一有這個機會，這位「小幫手」就跳針狂喊一句話，讓客人和她都當場笑翻。
原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，自己這位5歲女兒相當體貼、早熟，平常總會陪伴媽媽一起在五金行顧店，不過「現在真的好害怕女兒來幫忙顧店！」，原因就在於女兒每次看到客人走入店內，都會天真大喊「要買什麼～免費不用錢！」，甚至遇到熟客還懂得「交關」，開心的說「你喜歡什麼盡量拿，通通都免費哦，因為我們是好朋友」。
原PO就表示聽到女兒的「熱情介紹」也忍不住被嚇出一身冷汗，只好母老虎上身，對著女兒大吼「妳不要講話！」，更好氣又好笑的對女兒說「妳可以有一點五歲的矜持嗎？我真的頭好痛」，不過最後也補充表示後來婆婆已經將女兒帶離現場，讓她可以專心打理店面了。
不過不少網友就被這位妹妹萌翻，紛紛在底下留言敲碗店家位置，「妳女兒哪天有去，肯定捧場」、「店長的霸氣，妳不懂」、「聰明欸這樣就不用顧店了」、「我現在就開發財車去搬貨」、「跪求真店長回來上班」、「她上幾點的班啊」；也有網友分享自家小孩做過類似的趣事「我女兒好一點，問她多少錢，她都說：兩塊」、「我兒子也都不跟客人收錢」。（編輯：楊智傑）