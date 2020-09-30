5歲萌妹幫顧店！對客人甜喊「1句話」　老媽臉綠：矜持呢

台灣一般家裡如果有經營商店、餐廳，難免會出現讓家中小孩來充當「小幫手」的機會，不過孩子們的童言童語除了讓顧客們覺得可愛之外，有時也會嚇得父母冒出一身冷汗！有位媽咪就在臉書分享自己5歲女兒幫忙顧店的情況，她就提到每次一有這個機會，這位「小幫手」就跳針狂喊一句話，讓客人和她都當場笑翻。

▲女兒的童言童語讓原PO狂喊頭痛。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）