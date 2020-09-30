3歲兒擁「前世記憶」？哭喊家裡失火　媽：孟婆湯沒喝乾

許多人可能都曾聽說過，有些小孩會有「胎內記憶」，而胎內記憶大多是2到3歲時會最容易出現，超過6歲就會忘得很快，不過，也有一名女網友透露兒子擁有「前世記憶」，因為3歲的兒子某天突然說「我家房子失火了」，還透露出地點及當時情況。

該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，不久後也被其他網友轉發到《靈異公社》，她表示兒子今年3歲8個月，還是個「孟婆湯沒喝乾的兒子」，起初是兒子對「台中」情有獨鍾，但自從他出生到現在，也只去過兩次而已，每次原PO問他想去哪時，兒子也總回答「台中」，「有幾次甚至哭著說要去台中」。

▲網友在臉書社團《靈異公社》轉發《爆怨公社》的貼文。（圖／翻攝自《靈異公社》）

而原PO接著問，那麼「家裡在哪？」，兒子竟回「台中啊，房子很大很大很大，是灰色的房子」，她也補充兒子說話很愛加「餒」和「偶們」；在他還很小的時候，聽到「魯冰花」會哭；語言天賦也不錯，聽過幾次印尼話和英文就會說和他3歲3個月前都會扶著樓梯走路，突然有一天開始不敢走，都是扶著牆壁上下樓梯，他說樓梯很危險，會跌倒等。



▲房子。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ） 她也接著補充，兒子也有「胎內記憶」，她問「你在媽媽肚子裡面都在幹嘛？」，兒子則回「我跟妹妹在肚子裡玩火車」，原PO則認為是長條形的玩具，應該就是臍帶；她也問過「那你還沒來當媽媽Baby之前在哪？」，兒子說「我和妹妹一直在找媽媽，可是一直找不到」，這也讓她聽了鼻子發酸、眼睛發紅。

貼文一出，引起網友熱議，「我瞬間雞皮疙瘩」、「太奇特了」、「好神奇啊」、「前世記憶，我相信」、「好像說七歲就會忘光了」。（編輯：郭佩蓉）



