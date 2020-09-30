鸚鵡狂對遊客罵髒話　慘遭「關禁閉」隔離：別再亂教了

學習能力太強，有時候也未必是好事？英國一間動物園就發生這樣的趣事，有5隻鸚鵡因為總是對遊客罵髒話，園方不得不將牠們從展示鳥園移出，遷移到不公開的鳥舍，並且各自享受「獨居套房」的待遇，只希望牠們在清境的環境能一心向善，「別再學壞」了。

▲愛罵髒話的鸚鵡們，如今被送入獨居鳥園「反省」。（圖／翻攝自「Lincolnshire Wildlife Park」臉書）