鸚鵡狂對遊客罵髒話　慘遭「關禁閉」隔離：別再亂教了

學習能力太強，有時候也未必是好事？英國一間動物園就發生這樣的趣事，有5隻鸚鵡因為總是對遊客罵髒話，園方不得不將牠們從展示鳥園移出，遷移到不公開的鳥舍，並且各自享受「獨居套房」的待遇，只希望牠們在清境的環境能一心向善，「別再學壞」了。
綜合外媒報導，英國林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park）因為這5隻鸚鵡太愛罵髒話傷透腦筋。園方解釋，這5隻鸚鵡分別來自不同地方被園方領養，因為領養的時間差不多，所以移至園區後，牠們就一起接受隔離檢疫。等到確定大家都很健康，便被送入公開鳥園，供遊客觀賞。
工作人員回憶，第一次遇到這5隻鸚鵡時，分別都對牠們留下良好印象，萬萬想不到，結束隔離後一切都走樣了。園方懷疑5鳥可能是在隔離期間，互相聊天聊岔了，不斷鑽研彼此的罵髒話技術。而被送到遊客面前後，一般民眾聽到鸚鵡罵髒話都會大笑或是吃驚，不管是哪一種反應，都進一步鼓勵5鳥繼續大罵髒話。
園方表示，有些遊客認為無傷大雅，甚至可能還覺得很有趣。但動物園也會有小孩子參觀，常常罵髒話的鸚鵡實在不是很合適的宣傳焦點。何況，如果最後園區內的250隻鳥都在罵髒話，「我真的會不知所措」，動物園的負責人如此坦承自己的擔憂。
如今這5隻鸚鵡被分別送進不公開的鳥舍，每天一樣吃好睡好，不同的是現在他們失去了互相的陪伴、也沒有遊客環伺。園方希望在清境的新環境下，牠們能夠忘記過去，重新學習更適合大眾的人類語言。（編輯：倪浩軒）