全聯貨架藏「中衛稀有口罩」！男衝櫃台結帳　意外結局曝

近期台灣部分廠商口罩爆出混貨爭議，也讓幾間知名大廠的口罩更被民眾青睞。就有一名男網友今（30）日到全聯購物，卻意外發現清潔用品貨架最上方放著兩盒「中衛迷彩口罩」，不過拿到櫃檯結帳後，意外結局也揭曉。

▲中衛在此次防疫期間，特別推出的迷彩配色，感謝國軍支援防疫工作。（圖／翻攝中衛臉書粉專）