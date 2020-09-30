全聯貨架藏「中衛稀有口罩」！男衝櫃台結帳　意外結局曝

近期台灣部分廠商口罩爆出混貨爭議，也讓幾間知名大廠的口罩更被民眾青睞。就有一名男網友今（30）日到全聯購物，卻意外發現清潔用品貨架最上方放著兩盒「中衛迷彩口罩」，不過拿到櫃檯結帳後，意外結局也揭曉。
一名台南網友在臉書公開社團《全聯消費經驗老實說》發出照片，表示自己到採買日用品，在經過清潔用品專區時，無意間抬頭，就發現兩盒「中衛隱藏版口罩」，是這次防疫期間，中衛為了感謝國軍幫忙製造，特別推出的隱藏版配色。此外，貨架右方也放著一款南六醫療口罩。
隨後原PO也決定出手，拿起一盒放入購物籃準備帶回家。沒想到到櫃台後，店員一刷完條碼，才發現「沒有價卡」，因此無法購買，最終只能把口罩留在店內。
完整過程曝光後也掀起熱烈討論，「最上面的不是盤點的嗎？」「我逛全聯也常常看最上面的貨架耶，常常遇到要買的商品剛好都是空的還沒補，自己從上面拿比較快」、「害我現在想去全聯」、「貨架最上面好像是店員盤點的區塊，最後沒有買到真的可惜了」、「迷彩色果然懂得偽裝」、「好神奇的丟貨方式喔」。（編輯：潘毅）
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