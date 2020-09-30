韓國「蒜頭超便宜」！女曝價格怒嗆　網傻愣：不能這樣比

台灣近期的「蒜價」不斷飆漲，讓不少婆媽非常關注，也因中秋節烤肉將至，蒜頭的價格更是每公斤衝破400元，對此，也有一名生活在韓國的女網友透露，韓國超市內到處都有剝好皮的蒜頭，價格也非常便宜，不禁讓她直呼「台灣怎麼這麼貴呢」？
該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示「韓國大蒜這麼便宜，台灣怎麼這麼貴呢？」，並透露在韓國超市，到處都能買到剝好皮的大蒜，不僅很大顆，還非常方便料理，也補充提醒「韓國的物價還比台灣高呢」、「10000韓元約台幣270元」。
而從原PO拍攝的照片上來看，一袋2公斤的蒜頭，只需要9900韓元，約新台幣244元，還都是經過剝皮處理過的，她在文末也無奈地向商人表示，「請菜蟲不要惡意炒作，囤那麼多是要驅邪喔」？
貼文一出，也有許多網友指出，因為韓國本就盛產蒜頭，價格當然會比較便宜，物價不該只用「單一品項」來做比較，「物價不是這樣比的，不是單一項的」、「....你在哈囉？？東西是這樣比的嗎？」、「品質不一樣就算了...而且台灣蒜頭也不是一直都很貴，平常便宜到爆」、「台灣水果便宜到死，你要不要看其他國家香蕉的價錢」、「這跟賓士、奧迪、BMW怎麼比台灣便宜的邏輯有87%像」。
也有網友點出「好吃跟不好吃的差別，台灣蒜頭辛辣有味道，進口的蒜頭就沒有蒜頭味（雖然我不知道是不是韓國的）或許每個國家的口味不同吧！還是國產的最適合國人口味，最好吃」、「不論韓國蒜頭或中國蒜頭都沒有台灣蒜頭的辛辣味，我們不喜歡」、「進口的大蒜不好吃，台灣的蒜香比較濃厚」。（編輯：郭佩蓉）