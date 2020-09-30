韓國「蒜頭超便宜」！女曝價格怒嗆　網傻愣：不能這樣比

台灣近期的「蒜價」不斷飆漲，讓不少婆媽非常關注，也因中秋節烤肉將至，蒜頭的價格更是每公斤衝破400元，對此，也有一名生活在韓國的女網友透露，韓國超市內到處都有剝好皮的蒜頭，價格也非常便宜，不禁讓她直呼「台灣怎麼這麼貴呢」？

該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示「韓國大蒜這麼便宜，台灣怎麼這麼貴呢？」，並透露在韓國超市，到處都能買到剝好皮的大蒜，不僅很大顆，還非常方便料理，也補充提醒「韓國的物價還比台灣高呢」、「10000韓元約台幣270元」。

▲女網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

▲女網友在韓國超市所拍攝的蒜頭照片。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

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也有網友點出「好吃跟不好吃的差別，台灣蒜頭辛辣有味道，進口的蒜頭就沒有蒜頭味（雖然我不知道是不是韓國的）或許每個國家的口味不同吧！還是國產的最適合國人口味，最好吃」、「不論韓國蒜頭或中國蒜頭都沒有台灣蒜頭的辛辣味，我們不喜歡」、「進口的大蒜不好吃，台灣的蒜香比較濃厚」。（編輯：郭佩蓉）



