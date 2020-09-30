NOW辯風向／贊成18歲自主結婚？統神一出馬　結局神逆轉

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（30）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第四集，邀請到藝人來賓統神、天菜小姐和開水小姐，與3位學生針對「贊成18歲可以自主結婚嗎？」展開辯論，而主持人阿樂先是透露自己在國二時，就想和初戀男友結婚，也讓主持人宋少卿超級驚訝。

節目一開始，正方只有40％，反方則為60％。而正方一開始也派出天菜小姐來申論，認為「想清楚，年紀不是問題」，也認為在大華人社會裡，應該要早點讓小孩學會「負責任」，因為自己從小在國外，很多事情都需要自己決定，家長只是給出「建議」，她也舉例，以前在阿根廷遇到一個老師，在18歲時就結婚了，老師人生還是非常的美滿。天菜身邊也有很多這樣的例子，也認為並不是18歲結婚就一定要生小孩，「不是幾歲就應該怎樣」。

▲天菜小姐。（圖／NOWnews）

▲學生Eri。（圖／NOWnews）

正方開水小姐就質詢，她認為幾歲結婚和戀愛經歷是沒有差異的，因為有些人到了30歲也都還沒交過任何女友，他在情感上是沒有任何基礎的。這時，正方也和Eri產生嚴重激辯，開水小姐更開玩笑直呼「投降好了」，讓眾人紛紛笑場。接著，反方學生左丹奴也和統神產生激辯，各自堅持論點，眾人紛紛提高音量，堅持己見，也讓節目來到最高潮的時刻。



▲左為開水小姐，右為學生Eri。（圖／NOWnews） 正方統神在「誰來大辯」時戴上道具帽，還自嘲「像是御飯糰」，讓主持人宋少卿當場笑翻。統神也表示，他認為18歲時，無論是不是8+9，也都要為自己負責很多事情；更自曝若沒有在24歲開實況沒成功的話，也沒辦法結婚，但對於結婚這件事情，對有錢人來說比較不利，因為結婚後夫妻財產變共有制，但18歲講難聽一點，大部分人都沒錢，所以對窮人來說比較沒差，「兩個人相愛就結婚，不相愛就離婚」。



▲統神。（圖／NOWnews） 統神也說「當然希望更晚婚一點」並講述原因「是為了要多賺一點錢，讓岳父母好看一點、結婚場子更大一點」。他也認為「懷孕」比「結婚」帶給父母的衝擊更大。由於觀眾不斷詢問岔題，主持人宋少卿也問道「統神18歲買房跟高壓電塔有何關係」，他也解答，是因為雙北房價貴，桃園也買不起，就買在新竹，剛好房子旁有兩個高壓電塔。



統神隨後提到，自己不認同「貧賤夫妻百事哀」，認為主因其實不是「結婚」而是「小孩」，因為有小孩時，一方就得休學，更會和另一方就會產生爭吵。若如果沒小孩且不太會有衝突，光是結婚也不會有什麼問題。



▲主持人宋少卿、阿樂。（圖／NOWnews） 而主持人也在最後公布網友的投票結果，贊成18歲可以自主結婚的有56%，不贊成18歲可以自主結婚的則有44%，統神一出馬後，正方直接「神奇逆轉」了風向，主持人宋少卿也呼籲，重要的是網友們要想清楚「18歲結婚對你自己是不是好的」，主持人阿樂也表態自己為正方，認為那只是一個限制，讓大家可以多想，宋少卿提到統神提過的「規定只是規定，到底該怎麼做全在自己」，這也是反方第一次輸給正方。





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