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女逛好市多！撞見這1外套「神翻譯」笑翻　網愣：太直白

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-30 23:50:56

▲美式量販店好市多。（圖／ 翻攝維基百科）
▲女網友日前逛好市多時，看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。（圖／ 翻攝維基百科）

不少家庭喜愛到好市多採買生活用品，不僅販售商品琳瑯滿目，還時常會有特定的「優惠價格」，吸引顧客購買，對此，也有一名女網友日前到好市多購物時，逛到衣服區時，看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。



▲女網友在臉書社團《Costco好市多
▲女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她近日逛好市多時，發現了一個愛迪達的衣服，而當她細看產品介紹時，也直呼「神翻譯」，從照片上可以看到上頭直接寫上「女經典三條線運動外套」，讓原PO也笑稱「這也太淺顯易懂了吧，我也三條線了」。


▲女網友在好市多看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲女網友在好市多看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原PO提到，「沒錯，是有分三葉草跟三線款式，但中文少了系列等字，比較容易聯想到其他意思，就覺得很有趣」，她也在文末表示「但這也成功的吸引了我的目光」。


貼文一出，引起網友熱議，「言簡意賅」、「淺顯易懂」、「太直白的翻譯啦」、「直白的三條線」、「天才」、「真的是，三條線，哈哈哈哈哈」、「但是他們內部這個圖案真的是叫三條線」、「那個系列本來就叫 Three Stripes啊」。（編輯：郭佩蓉）

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