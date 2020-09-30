女逛好市多！撞見這1外套「神翻譯」笑翻　網愣：太直白

不少家庭喜愛到好市多採買生活用品，不僅販售商品琳瑯滿目，還時常會有特定的「優惠價格」，吸引顧客購買，對此，也有一名女網友日前到好市多購物時，逛到衣服區時，看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。

▲女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

× ▲女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

▲女網友在好市多看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

× ▲女網友在好市多看到了一款愛迪達外套，當她抬頭細看產品介紹時，讓她不禁直呼這是「神翻譯」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文一出，引起網友熱議，「言簡意賅」、「淺顯易懂」、「太直白的翻譯啦」、「直白的三條線」、「天才」、「真的是，三條線，哈哈哈哈哈」、「但是他們內部這個圖案真的是叫三條線」、「那個系列本來就叫 Three Stripes啊」。（編輯：郭佩蓉）



