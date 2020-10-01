市場水產行真的好賺？內行曝「真實月入」：討口飯吃而已

日前高雄某間水產行在台88線快速道路，惡意逼車一名重機騎士，造成事故，機車騎士摔車受重傷。由於該水產行老闆2年來收了28張罰單，但行車風格卻絲毫沒有改變，進而讓不少網友好奇水產行的收入是否很可觀？對此，就有從事水產行網友出面揭露「真實月入」。

▲有內行人揭開水產行的真實收入。（圖／翻攝PTT）