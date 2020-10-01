市場水產行真的好賺？內行曝「真實月入」：討口飯吃而已

日前高雄某間水產行在台88線快速道路，惡意逼車一名重機騎士，造成事故，機車騎士摔車受重傷。由於該水產行老闆2年來收了28張罰單，但行車風格卻絲毫沒有改變，進而讓不少網友好奇水產行的收入是否很可觀？對此，就有從事水產行網友出面揭露「真實月入」。
有網友在PTT好奇發問，「惡意衝撞重機的水產行老闆，原來兩年內就收了28件罰單，明顯不把錢看在眼裡。若要在兩年內繳這麼多罰單，勢必需要不少錢，水產行的獲利模式，是到漁港收購漁獲，再轉手賣給其它餐廳牟利嗎？水產行好賺嗎？」
問題一出立刻掀起廣泛討論，更有家中從事水產行的內行人跳出揭密，「我家做海鮮大賣的，講個大概，我家從攤販開始做，算是傳統市場裡生意最好的一家，大概十坪攤位，冷凍庫另計，攤販的利潤大概就是公斤進台斤賣，也就是賺四成，但當然也要看現況，十幾前一個月大概15-20萬，但從2010後大概降到10-15萬」。
此外他也補充，「月收下降後，我爸大賣、攤販都做，所謂大賣就是凌晨一點漁獲會進到當地的魚市，魚市人員喊價由大賣老闆買下後轉手賣掉，賣攤商利潤很低，在中部只有3%+籠子錢，好賺的是找餐廳或掃大量的客人，大戶一點一天做個40萬差不多，節慶過年一天一百萬也是正常」。
內行人也補充，「可能我們比較小家，還真的不到一個月數百萬上億，要做到那種規模一定有，但不是每個做海產的都這樣，討口飯吃而已」。（編輯：潘毅）