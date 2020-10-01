快看有沒有！命理師曝「7大桃花痣」　有這顆不缺追求者

要如何知道自己有沒有好桃花呢？塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號也透露，如果在以下的部位有痣的話，代表你會有好的桃花出現。記得告訴朋友丶閨蜜，和她們一起自我檢視，看誰會有好桃花喔！

▲塔羅牌老師艾菲爾分享「7大正緣桃花痣」。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌老師艾菲爾分享「7大正緣桃花痣」。（示意圖／取自 pixabay ）

頭頂正中央的痣又可稱作「幸運之星」，頭頂有痣者，不只桃花運爆棚，戀愛後更能與心上人順利發展。一生中做何事也都是順遂自在，有事事得償所願之命。





2、眉尾上





眉尾有痣象徵「喜上眉梢」，眉尾有此痣的人，桃花非常旺，異性緣也非常不錯，時常能有仰慕者追求，遇困難也會有異性前來幫助。





3、眉毛內





如果眉毛里頭有痣，大部分是不易察覺的，通常得把眉毛的毛流逆著梳，或把眉毛捏起檢查才容易發現，因此又有「草里藏珠」之意，眉毛里有痣的人，很容易就會有人暗戀你，且到哪兒都很受異性的好感歡迎。





4、腋窩下





腋窩裡面有痣的人桃花很旺，而且都是好桃花。追求的對象通常是富貴之人，或是有頭有臉的人物。





5、乳房中心





乳房中心也就是乳暈上有痣的人桃花很旺，也屬於富貴桃花，而且都是正緣，不用擔心沒人追求。





6、肚臍左右





肚臍左右有痣也是好桃花，這一帶的桃花代表愛情堅厚，鶼鰈情深，就算有困難兩人也會一起面對，度過危機。





7、手掌中





手掌裡面有痣是好桃花，有一說法是前世因果的因緣，約定今生再度相守，所遇到的人對你用情至深。（編輯：郭佩蓉）

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