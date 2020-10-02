發現玉米筍「長腫瘤」想退貨！內行一看狂勸母湯：你賺到

中秋連續假期到了，許多民眾早就準備好烤肉的食材，就等著炭火一升就能享受三五親友團聚烤肉的喜悅了。不過日前就有一名女網友在好市多購入帶殼玉米筍，結果剝開後發現上面長了「發霉的腫瘤物」，恐怖外表讓她萌生退貨念頭，而照片曝光後，吃貨們反倒回頭阻止原PO，告訴她這其實是「玉米筍界的松茸啊！」。
原PO在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文表示，自己買了一包價格95元的帶殼玉米筍，怎料剝開葉子和玉米鬚後，卻發現這支玉米筍竟然長出灰白色瘤物，整體外觀看起來更像是巫婆的手指，讓她忍不住大喊「好恐怖」，仔細查看後更是發現，小小一包裡8根就有2根「中招」，原PO也不禁擔心是否發霉，萌生想退貨的念頭。
不過畫面曝光後，就吸引不少吃貨網友的討論，有達人就出面解釋「這是好東西喔，還有人稱作玉米筍松露」、「這是玉米真菌很珍貴的喔！」、「聽說煮湯超級甜，像松露一樣珍貴可口」、「第一次看到確實會嚇一跳，但其實可以吃而且很營養」、「其實算是你賺到」、「可以吃啦！上次買綠色包裝的也有遇到，蠻甜的」。
事實上，灰白色腫瘤物是「玉米黑粉菌」，寄生在玉蜀黍屬或類蜀黍屬植物上，其真菌可食用，吃起來口感清甜，在墨西哥長了黑菌的玉米相當受歡迎，因此又被稱為墨西哥松露，不過也有網友對它的外觀望之卻步，「還是怕怕的」、「真的像巫婆手指」、「沒關係我先Pass」。（編輯：楊智傑）