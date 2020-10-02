發現玉米筍「長腫瘤」想退貨！內行一看狂勸母湯：你賺到

中秋連續假期到了，許多民眾早就準備好烤肉的食材，就等著炭火一升就能享受三五親友團聚烤肉的喜悅了。不過日前就有一名女網友在好市多購入帶殼玉米筍，結果剝開後發現上面長了「發霉的腫瘤物」，恐怖外表讓她萌生退貨念頭，而照片曝光後，吃貨們反倒回頭阻止原PO，告訴她這其實是「玉米筍界的松茸啊！」。

▲原PO就表示自己買一包就看到裡頭8根中有2根「巫婆手指」。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）