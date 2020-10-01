領「基本工資」超不划算？店員吐5字觀念　過來人全推爆

一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但近日就有網友在網路上表示，「如果只領『基本工資』超不划算嗎？」對此就有在超商工作的店員吐出他自己的「5字觀念」，讓大量過來人全推爆，引起熱議。
原PO最後更用5字指出他認為的觀念就是「同酬不同工」，「付多少錢，做多少事」、「越努力的員工，造就越成功的老闆」，所以當領著最低工資的時候，請記住，少一點努力，多一點懶惰，對自己好一點。不過原PO也有表示，「當然不是只叫你懶惰，想一下有甚麼是對未來有幫助的，上述情況是撇除掉真正想學到東西的人，或是此工作真的有未來或升遷機會，那是你選擇的結果所付出的代價」。
不過也有網友認為「基本工資不是重點，工作態度才非常重要」，「現在很多年輕人的通病就是，明明自己什麼都不會，卻還怪說資方給自己薪水太低，遇過一堆年輕人什麼都不會，還工作態度差理所當然擺爛，沒有資方願意花大錢請一個沒有任何工作經驗，也沒有特殊專才的人好嗎」、「你要確定你的能力能領158餒，搞不好有些人的工作狀態只能領100」、「想要有好的生活不是光靠體力就行的，有體力的人多的事隨時可以取代你，做著最不需要專業能力的工作卻想領的跟有專業的人一樣天底下有這麼好的事？」。（編輯：王柏文）