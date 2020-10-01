領「基本工資」超不划算？店員吐5字觀念　過來人全推爆

一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但近日就有網友在網路上表示，「如果只領『基本工資』超不划算嗎？」對此就有在超商工作的店員吐出他自己的「5字觀念」，讓大量過來人全推爆，引起熱議。

▲超商。（示意圖／翻攝自Pixabay）

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▲薪水。（示意圖／翻攝自pixabay）