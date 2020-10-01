NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

領「基本工資」超不划算？店員吐5字觀念　過來人全推爆

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-01 10:33:56

▲工作「薪水透明化」比較好？兩派人馬戰翻揭真相（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲領「基本工資」超不划算？店員吐5字觀念，過來人全推爆。（示意圖／ NOWnews 資料照）

一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但近日就有網友在網路上表示，「如果只領『基本工資』超不划算嗎？」對此就有在超商工作的店員吐出他自己的「5字觀念」，讓大量過來人全推爆，引起熱議。



▲超商。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲超商。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「如果你還在領基本工資的，請點進來」的文章表示，「如果你現在還在領最低工資，我需要讓你了解幾件事情。在台灣，有兩種最低工資，一種是很難拿到的最低工資，一種是很輕鬆就拿到的最低工資。但無論如何...他們都是最低工資」，原PO更接著說「今天你老闆，你上司都敢開最低工資給你了，就表示你也只需要付出最低的勞力成本就好，否則你現在還在拼了命的工作，拿到手的158，跟我現在涼涼拿著手機 唱著歌 打著字，拿到手的158都是一樣的，又何必讓台灣這些老闆們認為，我原來只要付158，我就可以請到又拼命又認真的員工了」。


原PO最後更用5字指出他認為的觀念就是「同酬不同工」，「付多少錢，做多少事」、「越努力的員工，造就越成功的老闆」，所以當領著最低工資的時候，請記住，少一點努力，多一點懶惰，對自己好一點。不過原PO也有表示，「當然不是只叫你懶惰，想一下有甚麼是對未來有幫助的，上述情況是撇除掉真正想學到東西的人，或是此工作真的有未來或升遷機會，那是你選擇的結果所付出的代價」。

▲薪水。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲薪水。（示意圖／翻攝自pixabay）
此篇文章一出，所以在職場工作過的過來人全推爆，紛紛留言「觀念正確 領最低工資做那麼多幹嘛 會累」、「當然是領多少錢做多少事啊」、「有椅子能坐著，為什麼要站著？有空檔就自己找時間休息，社會是現實的會社交，機會比你還多，這是我打工深刻體會，不說了，先去學習怎麼跟人拉D賽，社交比較重要」、「觀念正確，的確不要讓自己太累太有壓力，如果把重點放在怎麼擺脫最低薪資上應該會更好」、「推爆啦，跳離開餐飲後，撇除剛出來打工的新鮮人，真的不懂為什麼有人還願意領一點點薪水做的要死要活」。


不過也有網友認為「基本工資不是重點，工作態度才非常重要」，「現在很多年輕人的通病就是，明明自己什麼都不會，卻還怪說資方給自己薪水太低，遇過一堆年輕人什麼都不會，還工作態度差理所當然擺爛，沒有資方願意花大錢請一個沒有任何工作經驗，也沒有特殊專才的人好嗎」、「你要確定你的能力能領158餒，搞不好有些人的工作狀態只能領100」、「想要有好的生活不是光靠體力就行的，有體力的人多的事隨時可以取代你，做著最不需要專業能力的工作卻想領的跟有專業的人一樣天底下有這麼好的事？」。（編輯：王柏文）

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

最強預測家就是您！您覺得誰會是第31屆的歌王、歌后？

繼續作答
55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰是最美女星、最帥男星？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀