台北女生不喜歡坐機車？網掀論戰　內行「一語」道破關鍵

轎車與機車各自有人喜歡，如果是要南下或北上，開車就相當便捷，不過，若只是到街上買買東西，或是行經一些小巷弄，那麼騎車相對方便，也比較好停車。然而，近日有網友就在臉書《靠北女友》中好奇問及「請問台北女生真的不喜歡坐機車嗎？」引發網友兩面看法，另還有內行「一語」揭關鍵，直指「如果和喜歡的男生有沒有車都沒所謂。」

原PO發文指出，自己本身是台南人，跟另一半基本上每個周末都會騎機車出門晃晃，日前因為天氣不錯，在外頭看到很多男生騎機車載女友，但他女友突然說，「在北部的話，女生很討厭坐機車，如果約會八成都是騎機車出遊就會考慮跟對方分手」，他便懷疑，女友「不知道是不是在暗示該開車出遊？」因此好奇詢問大家「只會騎機車的男生真的不受歡迎嗎？該如何溝通比較好呢？」

▲原PO女友表示，「在北部的話，女生很討厭坐機車，如果約會八成都是騎機車出遊就會考慮跟對方分手」。（示意圖／取自pixabay）

問題曝光，網友紛紛曝光內心想法，「大學生可以，出社會就沒辦法了，汽車裡面有空調，不會全身衣服都汗，頭髮也不會被安全帽壓，買東西也才有地方放」、「北部騎車真的很悶熱，到處都是高樓到處都是冷氣，如果是台北市又是盆地，整個盆地就像暖爐一樣，如果說男朋友沒有車，倒不如一起坐大眾運輸工具」、「騎車好，四處走走聽聽看看方便，又能增加兩人的親密度」、「基本上是這樣沒錯，不是搭交通工具就是開車，蠻少搭機車」、「沒聽過？我寧願坐在寶馬上哭泣，也不願坐在機車上大笑」、「我身邊女性都喜歡男朋友開車載她們」、「沒這回事，我汽車機車都有 ，還不是單身...」





此外，還有人「一句話」道破關鍵，直言「如果和喜歡的男生有沒有車都沒所謂，也喜歡機車抱緊的感覺。」這番話也引發其他網友認同。（編輯：許苡晴）