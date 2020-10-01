高鐵為何都不太會誤點？乘客抖出「3關鍵」：真的很神

中秋連假到來，不少人為了回家與親友團圓，早已訂好車票返鄉，為了加強疏運旅客，高鐵甚至宣布加開南下全車自由座列車班次，以加強服務旅客南下旅運需求。不過，就有網友好奇，很少聽聞高鐵發生誤點的情況，這就讓他納悶到底為什麼？對此，也引來許多人曝光關鍵原因。

▲原PO好奇，為何高鐵都不太會有誤點的情況發生呢？（圖／翻攝PTT）