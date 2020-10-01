高鐵為何都不太會誤點？乘客抖出「3關鍵」：真的很神

中秋連假到來，不少人為了回家與親友團圓，早已訂好車票返鄉，為了加強疏運旅客，高鐵甚至宣布加開南下全車自由座列車班次，以加強服務旅客南下旅運需求。不過，就有網友好奇，很少聽聞高鐵發生誤點的情況，這就讓他納悶到底為什麼？對此，也引來許多人曝光關鍵原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己搭乘高鐵許多次，但對於「誤點」這件事卻沒什麼印象。這就讓原PO好奇發問，「為什麼高鐵明明也是有分直達車跟非直達車，有時候連假還加開車，卻不太會誤點啊？有沒有八卦」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人指出「高鐵不等人」是主要關鍵，「高鐵不等人啊！台鐵都會等一下剛到月台的」、「高架事故很少，而且不等人」、「高鐵時間差不多就不能過卡進閘門了」。
此外「站少、車種單純」亦是原因，直言「因為高鐵只有一種車種，跟捷運一樣不會因為車種搞太多把自己搞得很複雜」、「站少，誤點也好追，真的很神」、「停站少，完全獨立路權」、「列車性能都一樣。只有直達跟非直達。即使站站停，相對台鐵那種沒幾公里就有車站，列車性能天差地遠。高鐵停站少，停站模式單純，列車性能一致，當然高鐵很容易控制準點。即使停站稍微耽誤一點，路上都還有機會趕點追回來」。
事實上，根據高鐵營運績效指標資料顯示，如排除天災因素，2019年高鐵列車準點率就高達99.9%，2018年也有99.76%、2017年則是99.78%；此外，歷年來列車抵達終點站平均延誤時間，2019年僅有0.069分鐘、2018年則是0.17分鐘、2017年為0.102分鐘。（編輯：陳雅雲）