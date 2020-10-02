女友幫點蚵仔麵線！一上菜他臉綠秒分手　理由曝全場嚇呆

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。就有女網友指出，自己和男友是遠距離戀愛，某天兩人相約一起去吃蚵仔麵線，沒想到卻導致男友怒提分手，讓她崩潰直呼「我還有辦法挽回這段感情嗎？」

▲原PO指出，男友因為麵線多加了香菜而提出分手。（圖／翻攝靠北星座臉書粉專）