女友幫點蚵仔麵線！一上菜他臉綠秒分手　理由曝全場嚇呆

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。就有女網友指出，自己和男友是遠距離戀愛，某天兩人相約一起去吃蚵仔麵線，沒想到卻導致男友怒提分手，讓她崩潰直呼「我還有辦法挽回這段感情嗎？」
一名女網友於臉書粉專《靠北星座》上投稿，表示自己和男朋友正在遠距離戀愛，所以平常不太會一起吃飯，前幾天她就和久久不見的男友一起吃蚵仔麵線，原PO在點餐時就向老闆要求自己那份要加很多香菜，「但老闆可能沒注意聽我說，兩碗都放了很多香菜」。
結果男友停好車，準備享用麵線時，一看到滿滿的香菜，臉就立馬垮下來，更憤怒直言「你知道我不吃香菜嗎？？」「整碗麵線都被香菜汙染了，很臭！你要我怎麼吃！」最後甚至鬧脾氣不吃，還要求原PO再點一碗。
而老闆娘似乎聽到他們的爭執，就上前表示可以幫他們上一碗沒有香菜的，「叫我們不要吵架了，另外一碗他會自己吃掉」。結果男友卻冷冷地拒絕，下秒就騎車走人，「留下我一個人在店裡，老闆娘看我很難過，就一直安慰我，真的很謝謝暖心的老闆娘」。
但之後原PO一直聯繫不到男友，本想和男友好好溝通，沒想到對方卻傳訊息寫道：「謝謝你這段時間的陪伴，我想了想，我們也許不適合，希望你未來可以找一個能陪你一起吃香菜的男人，很抱歉！我不是那個人，因為我這輩子最討厭的食物就是香菜，連看別人吃都很痛苦，尤其是自己的女友」。看到男友的分手訊息，就讓原PO崩潰提問「男友是處女男，請問我還有辦法挽回這段感情嗎？？」
問題一曝光後，就引來不少網友看傻留言，「只用香菜就可以過濾掉不適合的人，我覺得挺划算的，恭喜妳解脫」、「這種為了香菜就跟提分手還當場令女方難堪的男人，拜託樓主就放過自己吧！」「這是不是太誇張了」、「誇張到爆，香菜何罪之有」。
甚至還有網友戳破真相，「因為不愛了，不管你怎麼做都是錯的，看開吧」、「他只是終於找到理由分手罷了，雖然我也討厭香菜，但香菜是無辜的。」「他只是剛好有了藉口，對妳早沒心了」、「放生吧！ 應該只是借題發揮了，感覺演很大」。（編輯：陳雅雲）