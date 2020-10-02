家中驚見「小孩人影」超毛！老公湊近一看崩潰：差點翻臉

農曆七月都過了半個月之久，竟還在家目睹這幕景象，實在令人嚇出一身冷汗！上（9）月30日，一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，當日妻子帶著小孩外出，家中只剩下他一人，卻在客廳目睹「小孩人影」當場嚇傻，鼓起勇氣上前查看，「真相」卻讓他白眼狂翻，貼文曝光讓全場網友瞬間笑成一團。
原PO表示，早上小孩老婆都出門去，剩下他一人看家，經過走廊時瞄了一眼客廳，驚見一個人影，身高疑似一名孩童，原PO嚇得直呼「那人影是啥啊，我兒子不都出門去了，怎麼有個小孩躲在那看我」，他決定鼓起勇氣上前一探究竟，才發現原來是老婆描出小孩外型，再剪裁製成的人型立牌，崩潰的說「害我差點漏兩滴尿出來」。
畫面中可見，通向客廳的長長走廊對面，乍看之下像極一名孩童身影，探頭望向他，由於逆光角度看不清臉部面貌。原PO解釋「平常老婆和小孩玩時，就會畫腳印手印等，剛好鄰居給了超大的冰箱紙箱，所以就畫了人型立牌，然後我就受驚了」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑翻回應「老婆擔心你一個人會孤單寂寞覺得冷，太貼心」、「真的會差點翻臉」、「只能說，真懂放的位置」、「哇！人嚇人嚇死人」、「請問做那個是要做啥用的？」「真的會嚇到」、「好用心喔，還上色」。（編輯：賴詠璿）