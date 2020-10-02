家中驚見「小孩人影」超毛！老公湊近一看崩潰：差點翻臉

農曆七月都過了半個月之久，竟還在家目睹這幕景象，實在令人嚇出一身冷汗！上（9）月30日，一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，當日妻子帶著小孩外出，家中只剩下他一人，卻在客廳目睹「小孩人影」當場嚇傻，鼓起勇氣上前查看，「真相」卻讓他白眼狂翻，貼文曝光讓全場網友瞬間笑成一團。

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，當日妻子帶著小孩外出，家中只剩下他一人，卻在客廳目睹「小孩人影」當場嚇傻，鼓起勇氣上前查看，「真相」卻讓他白眼狂翻。（圖／翻攝自《爆廢公社》）