搭車驚見阿伯騷擾女學生！妹子「一招」救援被推爆：太神

大眾運輸工具人人都可搭，但遇到奇怪的人時，總是會避而遠之。近日，就有女網友分享自己中秋節要搭火車回家時，看到一名女學生被一位阿伯不斷盯著看，怪異的行為舉止，讓該位乘客想到一招解圍，過程曝光後引發討論。

▲網友為搭救女學生，使用iPhone的Airdrop功能，將照片傳給車廂的人，沒想到得到不少人回應。（圖／翻攝Dcard）