搭車驚見阿伯騷擾女學生！妹子「一招」救援被推爆：太神

大眾運輸工具人人都可搭，但遇到奇怪的人時，總是會避而遠之。近日，就有女網友分享自己中秋節要搭火車回家時，看到一名女學生被一位阿伯不斷盯著看，怪異的行為舉止，讓該位乘客想到一招解圍，過程曝光後引發討論。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天搭火車要回家過中秋，結果看的一個阿伯一直盯著旁邊的女學生看，女生身體下頃打字他也跟著下頃，女學生一直往窗戶邊靠，他也跟著過去，行為超怪，我不可能衝過去救她，畢竟我也是女生，如果阿伯有武器，我就真的回去團圓了」。
「後來想到一個辦法，就是拍下來，把這張照片用iPhone的Airdrop功能，傳給車廂所有打開這功能的人，結果有一堆人接受照片，並有許多人開始詢問我在哪一節車廂，頓時覺得很溫暖，後來我旁邊剛好有空位，剛好那女生也跟我對到眼，我馬上招手叫她來跟我坐，之後阿伯還是一直盯著我們看，心裡超惶恐，所幸最後沒事」。
貼文一出，網友紛紛回應「妳人真好！希望中秋烤肉都吃不胖！」、「還有許多人回應你哪一車，好溫暖」、「處處有溫暖啦！台灣人情味讚」、「謝謝有妳！真的很窩心耶」、「那個女生一定很謝謝你！」、「現在才知道有airdrop這功能XD挺好用」、「哈哈哈好聰明喔！還想到Airdrop的功能」、「太神啦！還想得到這招。」（編輯：張嘉哲）