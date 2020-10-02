詐騙集團狂聊10日！阿公「高端操作」全笑噴：小姐被玩弄

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，卻也淪為詐騙集團的下手目標之一；近日，一名女網友在《Dcard》分享，家中70歲的阿公剛學會用智慧型手機，平時也會使用LINE，甚至遇到詐騙集團小姐每天和他聊天，阿公一連串「高端操作」讓全場網友笑翻直呼「小姐其實都被他玩弄在鼓掌之間！」

▲一名女網友在《Dcard》分享，家中70歲的阿公剛學會用智慧型手機，平時也會使用LINE，甚至遇到詐騙集團小姐每天和他聊天，阿公一連串「高端操作」讓全場網友笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲一名女網友在《Dcard》分享，家中70歲的阿公剛學會用智慧型手機，平時也會使用LINE，甚至遇到詐騙集團小姐每天和他聊天，阿公一連串「高端操作」讓全場網友笑翻。（圖／翻攝自《Dcard》）