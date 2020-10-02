詐騙集團狂聊10日！阿公「高端操作」全笑噴：小姐被玩弄

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，卻也淪為詐騙集團的下手目標之一；近日，一名女網友在《Dcard》分享，家中70歲的阿公剛學會用智慧型手機，平時也會使用LINE，甚至遇到詐騙集團小姐每天和他聊天，阿公一連串「高端操作」讓全場網友笑翻直呼「小姐其實都被他玩弄在鼓掌之間！」
原PO表示，阿公今年70歲了，還在學著怎麼用智慧型手機，目前用得最上手的就是通訊軟體LINE，不過只會打字與傳照片，有時候操作手機上遇到不會用的問題，他都會問原PO該怎麼做，並稱「他老人家有一個習慣，就是會每天傳早安圖給聊天列表裡的朋友們，熟的不熟的都傳，也因此常常會跟詐騙集團聊起來」。
原PO接著提到，阿公剛剛給她看，與某詐騙小姐（或先生）的對話，且每天都會和對方聊天，阿公問原PO她是不是詐騙，原PO說「我一看就說是」，且阿公說她每天都會跟對方聊天，同時分享一長串兩人的對話紀錄，紅色框框是原PO阿公的名字，原PO笑稱「然後就是在早安圖下結束了長達幾10天的聊天，謝謝詐騙小姐或先生，辛苦了」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「笑死，殊不知這是你阿公的高端操作，實際上他什麼都明白，而這個小姐其實都被他玩弄在鼓掌之間」、「第一次覺得這個行業很有愛」、「為什麼看阿公一直傳早安覺得很好笑哈哈，詐騙集團也是很有毅力」、「看著看著突然覺得很溫暖」；有網友指出「她很堅持要知道到底手機是安卓還是蘋果XD問了好幾次，阿公始終不回應哈哈哈」，原PO笑稱「因為我阿公不知道什麼是蘋果，什麼是安卓」。（編輯：賴詠璿）