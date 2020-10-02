好市多年費會員值得+1？老江湖曝「2關鍵」：符合才划算

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使民眾進入賣場購物須先繳納年費，仍深受廣大消費者的喜愛。不過，今（2）日就有網友在PTT八卦版提到，好市多每年的年費一千多元，是否真的值得申辦？貼文立刻引發熱議，釣出內行鄉民專業神解。

▲有網友在PTT八卦版提到，好市多每年的年費一千多元，是否真的值得申辦？貼文立刻引發熱議，釣出內行鄉民專業神解。（圖／翻攝自PTT）