好市多年費會員值得+1？老江湖曝「2關鍵」：符合才划算

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，即使民眾進入賣場購物須先繳納年費，仍深受廣大消費者的喜愛。不過，今（2）日就有網友在PTT八卦版提到，好市多每年的年費一千多元，是否真的值得申辦？貼文立刻引發熱議，釣出內行鄉民專業神解。
原PO表示，好市多賣場年費1千多元，全台各地皆可用，好處是無條件退貨，買賣雙方皆大歡喜，且逢年過節時，買東西送禮自用兩相宜，同時提到好市多來台也一段時間了，好奇詢問廣大好市多的資深會員「新會員值得+1嗎？」想知道好市多會員卡是否真的值得申辦。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我是辦商業卡」、「好市多常常會出一些新奇的產品」、「家樂福、全聯，就很好用了」、「光買電視、維他命就值得了」、「看你的消費習慣啊」、「烤肉勝利組」、「我每個禮拜就去買牛肉、雞肉」；不過，也有網友認為「不值得，根本吃不了這麼多」、「我家沒辦，以免過度消費」、「我用了3年，後來到期就不續約了，一年去沒幾次太浪費，年費去的次數少＋買的不多＝不值得花會費辦卡」。
對此，大多網友認為是否要辦好市多會員卡，取決於兩大因素，包括住家與好市多的距離考量，以及家中人口數與食品、用品需求量，「家裡人多，冰箱空間夠就辦吧」、「家庭還是家裡很多人的比較適合啦！自己一個住的就還好」、「不是住附近不要辦」、「我住Costco附近而已所以有辦，很方便，要是住離很遠就算了吧」、「有家庭的辦很划算」，若符合這些條件才划算。（編輯：賴詠璿）