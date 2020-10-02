男打開健康存摺查看！驚見「詭異就診紀錄」臉綠：我沒有

全民健保開辦25周年，健康存摺也在今年9月8日突破500萬人登陸，受到新冠肺炎影響，不少人在預購實名制口罩時，也會登入健康存摺看看自己的就醫紀錄。近日，就有網友表示自己好奇打開健康存摺看看，沒想到一看卻讓他傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛看到有人爆卦自費矯正被浮報，嚇得我也趕快去下載健康存摺，結果赫然發現我的陰蒂被割掉了！可是等等....我是男生啊，我沒有女性的外陰部才對吧，如果有可以還我嗎？」
只見原PO曬出的健康存摺中，在108年7月8日的就醫紀錄為「女性外部生殖器官完全外傷性截斷之初期照顧」，但令人尷尬的是，該名網友是一位男生，按常理來說，健康存摺不該出現這項名目。
貼文一出，網友紛紛回應「真的要笑死」、「怎麼會搞這種烏龍」、「當初怎麼審核過的，笑到岔氣」、「看來以後要登錄要給病患簽名啊笑死」、「太扯了哈哈哈，不看還好一看直接傻眼」、「笑死！到底怎麼審核的啦」、「笑到崩潰哈哈」。
事實上，根據健保署統計，發現門診醫療資料申報錯誤率比住院高，106年計123家院所436人、107年計145家院所509人、108年計164家院所505人，民眾若對健康存摺內容有疑問，可撥打健保免付費電話0800-030598詢問，健保署將會立即進行更正，並通知有誤植之醫療院所也一併調整。（編輯：張嘉哲）