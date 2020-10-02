男打開健康存摺查看！驚見「詭異就診紀錄」臉綠：我沒有

全民健保開辦25周年，健康存摺也在今年9月8日突破500萬人登陸，受到新冠肺炎影響，不少人在預購實名制口罩時，也會登入健康存摺看看自己的就醫紀錄。近日，就有網友表示自己好奇打開健康存摺看看，沒想到一看卻讓他傻眼，貼文引發熱議。

▲男網友發現自己的健康存摺內，竟然有女性徵狀的就醫紀錄。（圖／翻攝PTT）