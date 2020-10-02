她怨結婚竟要花一年積蓄！網揪「亮點」氣炸：真的太多了

想和另一半結婚共同組成家庭，過著穩定的生活是不少情侶的目標，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，婚宴費用由長輩買單，因此紅包他們一毛都拿不到，而且全部花費竟要35萬，讓她感到後悔，貼文一出也引起網友熱議。

▲女網友仔細精算，這次結婚的總花費，竟要出35萬元，讓她直呼「應該登記就好」。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料照》）