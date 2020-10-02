她怨結婚竟要花一年積蓄！網揪「亮點」氣炸：真的太多了

想和另一半結婚共同組成家庭，過著穩定的生活是不少情侶的目標，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，婚宴費用由長輩買單，因此紅包他們一毛都拿不到，而且全部花費竟要35萬，讓她感到後悔，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，最近跟男友在籌備婚禮，因為雙方父母想趁這次婚禮，回收以前包出去的紅包錢，所以他們出餐廳的桌錢，因此賓客的紅包是由他們收，至於聘金的部分，「收了後會再還給我們小倆口」。
原PO指出，仔細精算這次結婚的總花費，自己跟男友要出35萬元，而且還不包含餐廳聘金，「我們的收入不多，一個月最多只能存3萬元，所以結婚花費相當於花掉我們一整年的積蓄」，面對這種情況，原PO也感嘆「好恨自己當初沒有堅持登記就好，不想結婚了」。
許多網友看完也紛紛回應，「餐廳這筆沒花到，還能到35萬，而且現在又不能出國蜜月，到底是花在哪啊」、「不含餐廳跟聘金花到35萬有點多」、「明細列出來就知道是花去那邊了」、「不含桌錢35萬也太多了」、「沒出桌錢花到35萬太多了」、「不含桌錢聘金是怎麼算到35萬」、「沒出國、沒聘金，能花35萬也是厲害」。
另外也有網友說，「這不是結婚的問題，這是宴客的問題」、「養個小孩要花掉一生的積蓄呢，準備好了嗎」、「回收紅包不就是給新人嗎？怎麼會是父母拿回去」、「沒錢真的登記就好，今年有朋友信貸了70至80萬結婚，現在日子過得很苦四處借錢」、「餐廳桌錢父母出，剩下的項目其實能省的空間還滿大的」。（編輯：許智超）