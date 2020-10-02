夫疑刪對話紀錄！人妻「怒爬車頂」狂跳　網愣：跳跳床嗎

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，但如果另一半悄悄把「對話紀錄」刪除，會怎麼想呢？近日，就有網友遇見一名人妻，疑似是因為老公刪手機的對話紀錄，於是直接當街爆走，誇張行徑讓人看傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《台南爆料公社－台南最大社》貼出影片，從畫面中可以看到，一名人妻正踩著車子的擋風玻璃，一路走上車頂，更誇張的是直接把車子當作是「跳跳床」瘋狂踩跳，還徒手趴打車頂，而這位人妻還對上前勸阻的警察大吼「你們不要再跟他交代啦，他為什麼要刪紀錄」。
接著這名人妻，更是把手中的白色手提包猛甩在地上，最後她終於下車，雖然已被警員逮捕，但情緒依舊失控，甚至坐在地板上大聲嘶吼，同時嚇壞了不少路人，這也讓原PO感嘆「中秋節警察辛苦了」。
許多網友也紛紛回應，「直接當跳跳床」、「有夠狠，直接這樣跳車子」、「當跳跳床嗎順便試一下板金夠不夠勇」、「車子是最無辜的」、「喝多了，是嗎」、「該不會是老公手機，有什麼秘密吧」、「這樣鬧，真的母湯」、「也太失控了吧，老公手機到底藏什麼」、「是沒有人約烤肉吧」。
事後，警方將女子強制送醫，無人受傷。而經初步了解，人妻疑似不滿丈夫刪掉手機紀錄，才會釀成糾紛導火線，所幸雙方情緒緩和後，整場鬧劇才順利落幕。（編輯：許智超）