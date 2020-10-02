夫疑刪對話紀錄！人妻「怒爬車頂」狂跳　網愣：跳跳床嗎

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，但如果另一半悄悄把「對話紀錄」刪除，會怎麼想呢？近日，就有網友遇見一名人妻，疑似是因為老公刪手機的對話紀錄，於是直接當街爆走，誇張行徑讓人看傻眼，貼文也引起熱議。

▲這名人妻在車頂上失控狂跳，還怒甩包包。（圖／翻攝自《台南爆料公社－台南最大社》 ）