3400萬人確診！他喊新冠肺炎超弱　患者驚爆染病地獄過程

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，目前全球超過3400萬人確診，死亡人數也高達102萬人，而美國總統川普今（2）日也傳出確診，消息震驚全球。而就有網友分享親身確診案例，直言「這病毒雖強度不那麼可怕，但自從確診過後，身體經歷了200天的折磨」貼文引發熱議。

▲網友分享自己確診後的親身經歷。（圖／翻攝PTT）