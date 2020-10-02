韓國正妹童顏激似小學生！身材辣過老師　全場高呼不科學

韓國正妹洪榮基（홍영기）同時擁有稚嫩童顏、豐滿上圍，有「合法蘿莉」之稱，但其實28歲的她早已結婚，且是兩個孩子的媽。日前她在個人IG分享生活照，穿著寬鬆運動服的她替小孩背書包，笑稱「路過的老人家以為我是小學生」，引發網友熱議，紛紛高呼「不科學！」

▲洪榮基長相甜美可愛。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

× ▲洪榮基長相甜美可愛。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

▲穿上運動服背起書包，看上去就像是小學生。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

× ▲穿上運動服背起書包，看上去就像是小學生。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

▲經常在個人IG分享美照。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

× ▲經常在個人IG分享美照。（圖／翻攝自kisy0729的IG）

▲經常在個人IG分享美照。（圖／翻攝自kisy0729的IG）