韓國正妹童顏激似小學生！身材辣過老師　全場高呼不科學

韓國正妹洪榮基（홍영기）同時擁有稚嫩童顏、豐滿上圍，有「合法蘿莉」之稱，但其實28歲的她早已結婚，且是兩個孩子的媽。日前她在個人IG分享生活照，穿著寬鬆運動服的她替小孩背書包，笑稱「路過的老人家以為我是小學生」，引發網友熱議，紛紛高呼「不科學！」
洪榮基身高148公分，是位標準的小個美女。成名自韓國綜藝節目《臉讚時代》，是位頗具人氣的網紅。而擁有可愛圓臉、人中短、下巴短的特色，讓她在一眾錐子臉網紅中脫穎而出，童顏模樣深獲網友喜愛。
日前洪榮基分享生活照，只見她身穿寬鬆粉紅色運動服、輕便的布希鞋，接小孩放學後替孩子背書包，看起來活脫脫也是位小學生，讓人不禁莞爾。網友也紛紛留言回覆說，「哈哈哈哈太可愛了」、「這是間諜小學生」、「說小學生誇張了，說國高中生是真的可以」。
洪榮基經常在個人IG大方分享美照以及與家人的生活點滴，洪榮基於2000年便奉子成婚，當時她才20歲、老公更只有17歲，小夫妻一度備受爭議，甚至許多人不看好她們的婚姻能長久。但如今兩人生了兩個小孩，依然經常在網路上曬幸福。洪榮基還成立了個人美妝和服飾品牌，經營得有模有樣，看來不僅擁有童顏臉蛋和魔鬼身材，還很有生意頭腦呢。（編輯：倪浩軒）