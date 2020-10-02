川普確診「3老人陷危機」！名醫暗酸一個國家：鐵定倒楣

美國總統川普今（2）日在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，將立刻開始隔離並進行治療程序，消息曝光後震驚全球。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在臉書發表看法，除了三個老人陷入危機，還點名一個國家會倒楣的，貼文也引起熱議。

▲謝宗學主任強調，不管川普康復還是病歿，有一個國家一定倒大楣。（圖／美聯社／達志影像）