川普確診「3老人陷危機」！名醫暗酸一個國家：鐵定倒楣

美國總統川普今（2）日在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，將立刻開始隔離並進行治療程序，消息曝光後震驚全球。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在臉書發表看法，除了三個老人陷入危機，還點名一個國家會倒楣的，貼文也引起熱議。
謝宗學主任在《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，美國總統川普染疫，不只拜登危險，辯論會中一起加入吵架的主持人也很危險，年齡加起來超過 220 歲的三個老人同時陷入危機，「若兩個美國總統參選人同時罹病，11 月的大選還仍如期舉辦嗎？」如果是兩位同時罹病，川普會恢復比較快，再加上拜登年齡大，重症風險更高。
謝宗學主任指出，不管拜登有沒有染疫，世界未來前景不確定大增，而金融市場最怕不確定因素，今晚美國股開盤必然重挫，但尾盤可能會有低接買盤拉升，因為川普不可能安靜在家中隔離，搞不好會拼命開直播證明自己身體依然健康，恐慌氣氛不至於無止境上升。
謝宗學主任強調，「對於美國總統大選，川普染疫是加分還是扣分目前還看不出來，但不管川普康復還是病歿，有一個國家一定倒大楣，看看英國首相強生康復後的態度就可以知道」。
雖然謝宗學主任沒有表明是那個國家要倒楣了，但大多數網友推測就是在暗酸「中國大陸」，紛紛留言表示「看最後一句就知道是誰」、「被急診醫師耽誤的股市分析師」、「坐等星期一的台股開盤」、「川普的飛沫應該可以飄超遠的」、「中國該倒大楣了」、「真的有夠荒唐」、「紅色供應鏈要哭了」、「距離那麼遠也中，好扯」、「這下全都亂了」。（編輯：許智超）
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