奧客太多不爽了！刨冰店老闆「貼公告」全場愣：後勁太強

餐飲業最害怕的就是遇到奧客，時不時有吃到剩下一口要退錢的、覺得付錢就是大爺的人，為了防止這樣的客人擾亂生意，有些店家也想出辦法制裁這些奧客。近日，就有網友分享自己去買刨冰時，看到老闆貼在門口的公告，讓他讚嘆不已，貼文引發熱議。

▲網友分享看到一間刨冰店公告超犀利。（圖／翻攝爆廢公社公開版）