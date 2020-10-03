奧客太多不爽了！刨冰店老闆「貼公告」全場愣：後勁太強

餐飲業最害怕的就是遇到奧客，時不時有吃到剩下一口要退錢的、覺得付錢就是大爺的人，為了防止這樣的客人擾亂生意，有些店家也想出辦法制裁這些奧客。近日，就有網友分享自己去買刨冰時，看到老闆貼在門口的公告，讓他讚嘆不已，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社公開版」貼文指出「看完消費須知，有沒有勇者要成為第10位呢？結果現場人山人海想看餐點怎麼飛出去，不知道老闆有沒有看到這則文章，期待下次看到奧客餐點飛出去的直播之類的」。
只見貼出的照片中，一間刨冰店的公告寫著「別只滑手機，大聲叫號三聲沒回應，將跳號下一位，請重新排隊」、「店家和消費者一樣，有拒絕和任何人交易的權力」、「本店僅供提供菜單上商品，如過度要求客製化，將加收商品X100倍費用」、「銅板生意，請不要想顧客至上，要五星服務請到米其林餐廳」、「態度不佳將會得到回報，丟錢者會看到餐點飛出去」等規定。
貼文一出，網友紛紛回應「老闆超霸氣哈哈哈，想看餐點飛出去，這公告後勁太強」、「餐點飛出去+1」、「哇！已經有9個人GG了」、「會有這些消費須知，必定常遇到這種消費者」、「淘汰劣質消費才有更多時間服務良心買家，真是明智之舉」、「我想看到餐點飛出去的樣子」、「今晚我想來個會飛的豆花哈哈哈」、「笑爆！老闆真的很讚」。（編輯：張嘉哲）