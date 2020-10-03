清潔阿姨蹲月台哭！「辛酸原因」曝光　全場嘆：跟著難過

各行各業都有不為人知且辛苦的一面，如果能多多相互體諒，是否能減少此類事情發生？一名女網友就分享，自己在火車月台撞見清潔阿姨崩潰痛哭，後來才得知她遭路人痛罵，原PO忍不住鼻酸的說：「這個社會真的不缺伸手攻擊的人」。
一名女大生在《Dcard》分享整個過程，「我那天下午正準備從台北搭火車回家，恰巧在月台的廁所看見一位清潔阿姨正蹲在地上哭，她同事也在旁邊站著安慰，我稍微聽一下對話內容，原來是阿姨剛剛被路人當面破口怒罵，另一位同事也覺得有點難過，但也不知道該怎麼安慰」。
原PO接著說，看見歲數大的阿姨卻仍月台蹲著哭泣，感到相當心疼，最後也決定把包包中的衛生紙遞給了對方給予安慰。她不禁感嘆，「有時候會想，我們為了吃一口飯會在多少個夜晚掉眼淚，和微薄的薪資相比，那些眼淚好像就也變得廉價，或許無論到了幾歲，都會為了工作痛苦吧，這個社會真的不缺伸手攻擊的人，老師曾說要當一個有溫度的人，我贊成」。
整個過程曝光後也掀起熱議，不少網友也紛紛感嘆，「希望那位阿姨可以好起來」、「身為服務業的我，看完文章也跟著難過了起來」、「人何苦互相為難」、「很多人上班不順心，也會把怒氣發洩在服務業身上，社會負能量的傳遞很可怕」、「這些眼淚真的都是在社會生存過程中必經的辛酸」、「我也在工作上哭過，行行有難處」。（編輯：潘毅）