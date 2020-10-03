清潔阿姨蹲月台哭！「辛酸原因」曝光　全場嘆：跟著難過

各行各業都有不為人知且辛苦的一面，如果能多多相互體諒，是否能減少此類事情發生？一名女網友就分享，自己在火車月台撞見清潔阿姨崩潰痛哭，後來才得知她遭路人痛罵，原PO忍不住鼻酸的說：「這個社會真的不缺伸手攻擊的人」。

▲女網友目睹清潔阿姨痛哭的經過。（圖／翻攝《Dcard》）