女買電風扇送來3公仔超崩潰！內行一看震驚：這下賺死了

隨著網際網路越來越發達，不少人都會在電商平台網購，但因商品常常無法當場確認，是由賣家出貨，也時常發生商品有瑕疵或是寄來的東西不是自己所買的狀況。近日，就有網友分享自己在網路上買電風扇，卻寄來三隻公仔，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。

▲網友分享自己在網路買電風扇，卻收到三隻公仔。（示意圖／讀者提供）