女買電風扇送來3公仔超崩潰！內行一看震驚：這下賺死了

隨著網際網路越來越發達，不少人都會在電商平台網購，但因商品常常無法當場確認，是由賣家出貨，也時常發生商品有瑕疵或是寄來的東西不是自己所買的狀況。近日，就有網友分享自己在網路上買電風扇，卻寄來三隻公仔，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「傻眼啊！大哥，我買的是電風扇耶！收到的卻是三隻公仔，這三隻肯定比我的電風扇還貴啊，問過賣家了，他說寄的是電風扇，應該是便利商店搞錯了，有收到電風扇的趕緊跟我聯絡啊」。
只見原PO貼出的照片中，自己買的是價值不到400元的葉片型電風扇，但寄來的卻是三隻公仔，其中光是左上角的出包女王結城美柑，市價就要1200至2700元不等，更別說加上其他兩隻公仔的價格，價值遠超過自己買的電風扇。
貼文一出，網友紛紛回應「結城美柑耶！我家有一隻，當初買1800耶」、「這下真的賺到了哈哈哈哈，大爆笑」、「這三隻絕對可以買好幾台電風扇哈哈」、「我要公仔，電風扇再下訂一次」、「根本很難找的回來，可以換很多支電風扇耶」、「這個比較值錢呢！雖然沒有送風功能」、「阿宅拿到電扇要哭了」；不過，原PO後來也表示「已經將商品退回去便利商店了，原來是物流貼錯貼紙，現在他們要去找我的包裹跑哪了」。（編輯：張嘉哲）