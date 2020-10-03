打電話問還有沒有口罩！店員一接喊「8字」　婆媽全笑翻

新冠肺炎疫情持續在國際蔓延，雖然我國疫情趨緩，但仍有不少民眾會領取實名制口罩或是到各通路排隊買口罩。近日，就有網友分享自己想打電話先到藥妝店確認是否還有口罩，以免白跑一趟，結果店員接起來「神回覆」讓他非常驚訝，貼文引發熱議。

▲中衛口罩因色彩眾多且品質穩定，廣受國人喜愛。（圖／翻攝中衛粉專）