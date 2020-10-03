打電話問還有沒有口罩！店員一接喊「8字」　婆媽全笑翻

新冠肺炎疫情持續在國際蔓延，雖然我國疫情趨緩，但仍有不少民眾會領取實名制口罩或是到各通路排隊買口罩。近日，就有網友分享自己想打電話先到藥妝店確認是否還有口罩，以免白跑一趟，結果店員接起來「神回覆」讓他非常驚訝，貼文引發熱議。
原PO在「中衛口罩資訊共享區」貼文指出，今天想說打電話問看看有沒有口罩，結果打過去，門市店員一接起來態度非常好，但就直接說「今天沒有中衛口罩」隨即詢問請問你有什麼事情嗎？讓原PO相當驚訝。
貼文一出，網友紛紛回應「每一通都這樣問的時候，店員已習慣了啦哈哈」、「除了補貨、結帳…還有接到手軟的電話哈哈哈」、「店員也很辛苦，但是EQ很高，直接說到重點」、「因為現在打電話幾乎都是在問中衛的，所以開頭直接說有無中衛」、「除了中衛有在排隊也沒其他的」、「先說出很多罩友想知道的重點哈哈」、「一天有20通都在問很正常啦哈哈」。
事實上，中衛因品質穩定且色彩樣式多種，一直以來都是高人氣的口罩品牌，針對前一陣子傳言市面上將買不到中衛口罩，中衛也出面解釋，政策規定「9月24日至10月31日，中衛不得出貨平面醫用口罩給通路」，但通路若有9月23日前製造，無雙鋼印口罩庫存，仍可持續販售至12月24日，也就是說，徵收期間還是有機會買到中衛醫療口罩。（編輯：張嘉哲）