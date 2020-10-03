窮才該買重機？30K男列「兩大優勢」　網狂讚：比四輪省

現在路上越來越常看見拉風的重型機車，但在不少人刻板印象中重機是奢侈品，其實市面上也有只要新台幣20萬上下的平價款。就有一名網友分享重機有著比白牌機車「通勤方便」、比汽車「保養花費較低」兩大優勢，讓不少網友大讚：「真的比汽車省」。
一名網友日前在臉書《爆廢公社公開版》分享，自己台北騎重機已經2年多，深深覺得比輕型機車來得便利，「光是高架路權就節省很多時間」，而且他買的這台每年保養費和白牌車差不多，但上下班的騎車時間省很多，對於自己這種月薪3萬的通勤族來說，重機的CP值非常高，就像是便宜版的小汽車，甚至「省下來的時間可以多找一份兼差來做」。
文章一出，不少重機騎士跳出分享自身經歷，「真的，光保養維修就比四輪省多了」、「國產大羊加滿（油）大概200多塊，一公升隨便都跑20km以上」、「真的想買台來騎，塞車時很好用」、「其實黃紅牌保養還比汽車省，自己做汽車行業的看過太多太多為了買車才買」、「進口黃牌比你想像中好養很多，保養跟白牌沒差多少，頂多就稅金稍微多一些，然後輪胎跟煞車皮是主要耗材」。
不過也有人點出缺點，「如果都在台北市，光是去個夜市，吃個晚餐還要找汽車停車格」、「撇開法則不談，重機不安全太多，畢竟是人包鐵不是鐵包人」、「停汽車格還會被四輪嫌搶位置，明明付一樣錢」、「很多人看到黃紅牌就有殺父之仇不共戴天，看到就想會想貼想弄」。（編輯：潘毅）