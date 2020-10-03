窮才該買重機？30K男列「兩大優勢」　網狂讚：比四輪省

現在路上越來越常看見拉風的重型機車，但在不少人刻板印象中重機是奢侈品，其實市面上也有只要新台幣20萬上下的平價款。就有一名網友分享重機有著比白牌機車「通勤方便」、比汽車「保養花費較低」兩大優勢，讓不少網友大讚：「真的比汽車省」。

▲大型重機。（示意圖／取自 Unsplash ）