情侶出遊發合照！她一看「內容」氣炸　眾人急勸：快放生

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日就有網友分享，女友不想公開兩人的戀情，還因為發限時動態吵架，還有可能會分手，讓他相當煩惱，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，女友並不想公開戀情，兩個人的合照也只能發在「摯友」的限時動態，有一次因為出遊太開心，於是發了兩隻娃娃的合照，沒想到女友卻因此大發雷霆，她還說「你限動可以再故意一點，如果自然發現就算了，結果是一直搞小動作，好玩嗎？」
原PO指出，女友還覺得當初說好在一起不公開，結果受到這樣的對待，女友還跟共同的女性朋友討論「要不要分手，跟他在一起沒有未來」，面對這種情況，原PO覺得相當不解，可是才在一起一個多月，最後還是好好的道歉了。
許多網友看完也紛紛回應，「這人放生問題很多」、「感覺她的點很奇怪」、「網路低調可以理解，可是現實不公開就有點令人擔心了」、「感覺就很有問題，早點分手吧」、「我覺得放生比較好，免得夜長夢多」、「放生給自己一條生路」、「女生感覺心裡有鬼」、「越聽越奇怪，生氣的點也很奇怪」。
不過也有網友說，「你也有問題，應該直接跟他討論」、「女生雖然有問題，但你應該直接跟他說」、「用不公開換到交往，還這樣算出爾反爾」、「一開始交往就答應不公開了，現在出爾反爾？」、「從一開始就不該答應」、「結果你還po上網」。（編輯：許智超）