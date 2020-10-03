情侶出遊發合照！她一看「內容」氣炸　眾人急勸：快放生

男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日就有網友分享，女友不想公開兩人的戀情，還因為發限時動態吵架，還有可能會分手，讓他相當煩惱，貼文一出也引起網友熱議。

▲他發了一張娃娃合照，女友卻因此大發雷霆。（圖／翻攝自《Dcard》 ）