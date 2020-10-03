中秋節過後「4星座」財運爆棚！第一名數錢數到嘴角失守

中秋連假即將結束，不少返鄉的人都將回到工作崗位上繼續打拼，而也有許多人在假期放鬆之後，盼能迎來新的氣象，好好重新出發，知名塔羅牌老師艾菲爾就在臉書公布「中秋節過後財運超旺的4星座」，第一名更是數錢數到嘴角失守，快來看看自己是否上榜吧！

▲艾菲爾老師透露4星座在中秋節後財運超旺。（圖／NOWnews資料照片）