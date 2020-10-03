川普染疫！拜登推特「超狂發文」嗨翻：我將成為美國總統

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞昨（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），消息一出震驚全球，外界預估此波疫情將有可能嚴重影響緊接而來的11月總統大選結果。對此，代表民主黨出征的拜登（Joe Biden）在推特上表示，自己將當選美國總統，貼文一出也引起熱議。

▲拜登在推特上直說，自己將成為美國總統。（圖／翻攝自《Joe Biden Twitter》 ）