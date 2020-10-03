川普染疫！拜登推特「超狂發文」嗨翻：我將成為美國總統

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞昨（2）日驚傳確診新冠肺炎（COVID-19），消息一出震驚全球，外界預估此波疫情將有可能嚴重影響緊接而來的11月總統大選結果。對此，代表民主黨出征的拜登（Joe Biden）在推特上表示，自己將當選美國總統，貼文一出也引起熱議。
拜登（3）日早上在《Twitter》上發表一則推文，內容是說「我代表民主黨競選，不過我將會成為一名美國總統。不管你們投票支持我、亦或是反對我，我都將會代表你」，推文一出也引起全球網友們回覆。
許多國外的網友也紛紛在底下回應，「不了，謝謝，我很好」、「你永遠不會代表我！絕不！您所代表的事物與態度無法與真正愛美國的人保持一致」、「作為一個軍事媽媽，我不會將票投給罵我們部隊的人」、「這真是太刻薄了」、「你在開玩笑嗎」、「我無法分辨是不是仿冒的帳戶」、「我兩個人都不想投」。
事實上，剛與川普在辯論會上短兵相接的拜登也緊急接受了病毒檢驗，事後拜登也表示，「很開心告訴大家，我與夫人吉爾的病毒檢驗結果均為陰性，感謝所有關心的民眾。希望這件事可以提醒所有人：戴上口罩、保持社交距離、勤洗手」。（編輯：許智超）
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