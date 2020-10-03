老外曝台灣經典歌曲表　網友暴動：「這首」也要被列入！

根據The China Post報導，音樂時常能觸動他人的心弦，將我們帶入另一個時空或情緒。近期，一位外國人在美版PTT網路論壇Reddit上貼出自製的Spotify音樂集，只見歌單裡全部都是台灣過去和現在的經典曲目。

根據原PO表示，他已做了近140個國家的歌單，而目的就是要涵蓋個年代、曲風的音樂，彷彿讓聽眾可以透過音樂遊玩此國家近70年的歷史。

貼文一出，許多台灣網友也熱烈的加入討論，並在下方列出大家覺得應該納入的歌手和歌曲。

其中，茄子蛋是網友最大力推薦應該被列入歌單中的樂團，而張震嶽、張惠妹、伍佰和孫燕姿也得到許多網友提名。

另外一位網友也激動地質疑為什麼周建華的經典曲「朋友」沒有被列在歌單中。

得到網友熱烈回應的原PO後來表示，雖然知道許多人認為自己可對於台灣歌單太專注在近期發紅的歌手和單曲，然而對於其他國家的歌單他表示自己是有盡可能的加入各個時代、性別和曲風的清單。